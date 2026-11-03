La negociación del salario mínimo de 2027 en Colombia comienza con posiciones muy distantes entre empresarios y sindicatos, cuya diferencia podría llegar a unos $525.000 mensuales, equivalentes a cerca de $17.500 diarios.

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Actualmente, el salario mínimo es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte.

Mientras los empresarios y gremios plantean incrementos de entre 7 % y 10 %, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) defiende un aumento del 38,5 %, que llevaría el salario básico a aproximadamente $2.425.003. Esta propuesta representaría un incremento de $674.098 mensuales.

Entre los escenarios planteados, un aumento del 8 % dejaría el salario en $1.890.977, mientras que uno del 9 % lo ubicaría en $1.908.486.

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Por su parte, Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, considera que el incremento debería estar por debajo del 9 % y calcularse con base en la inflación y la productividad.

La CUT justifica su propuesta al plantear que el aumento debe superar ampliamente la inflación.

Sin embargo, expertos advierten que un incremento demasiado alto podría presionar los precios, afectar la generación de empleo formal y llevar al Banco de la República a mantener las tasas de interés elevadas.

A la discusión se suma Corficolombiana, que propone estudiar salarios mínimos diferenciados por regiones, según el costo de vida y la productividad de cada territorio.

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