Mota-Engil Colombia participa en la reconstrucción y transformación del Tajamar Occidental, en Bocas de Ceniza, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura portuaria de Barranquilla y potenciar el desarrollo turístico de la ciudad.

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El proyecto, desarrollado a través del Consorcio Tajamar Occidental, contempla una inversión cercana a los $380.000 millones y la intervención de aproximadamente cinco kilómetros de esta infraestructura.

Las obras incluyen trabajos de reconstrucción, estabilización y recuperación del entorno, con el objetivo de mejorar las condiciones para la navegación y la actividad portuaria.

La iniciativa también busca convertir el sector en un nuevo atractivo turístico y recreativo para ciudadanos y visitantes.

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Para ello, se construirán senderos peatonales, plazoletas, espacios comerciales y gastronómicos, además de zonas destinadas a actividades recreativas y pesca artesanal.

El inicio oficial de las obras se realizó con la colocación de la primera piedra y contó con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y otras autoridades.

Durante el evento, el Gobierno Nacional anunció recursos adicionales por $100.000 millones para financiar obras complementarias.

Mota-Engil Colombia destacó que su participación busca contribuir al desarrollo de infraestructura estratégica, la competitividad regional y la transformación urbana y turística de Barranquilla.

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