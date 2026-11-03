Alicorp cerró la adquisición del negocio de Flora Food Group en cerca de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, en una operación cuyo valor empresarial supera los US$ 150 millones.

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El acuerdo incorpora 19 marcas al portafolio de la compañía, entre ellas Rama en Colombia, Bonella y Dorina en Ecuador y La Perfecta en Panamá, además de la comercialización exclusiva de Country Crock en Centroamérica y el Caribe.

Uno de los principales activos de la operación en Colombia será la planta ubicada en Cali, que pasará a integrarse a la estructura operativa de Alicorp.

Desde esta instalación, la compañía atenderá los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, fortaleciendo su capacidad de producción, distribución e innovación en la categoría de untables.

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La empresa indicó que durante la primera etapa trabajará con Flora Food Group mediante acuerdos transitorios de servicios, suministro y licenciamiento, con acompañamiento de los equipos comerciales y técnicos. También contempla integrar a los equipos responsables de las marcas y de la planta en Cali.

Alicorp señaló que su prioridad será garantizar una transición ordenada, mantener la continuidad operativa y asegurar el abastecimiento y los estándares de calidad de las marcas adquiridas.

La operación amplía así su presencia regional y fortalece su plataforma productiva desde Colombia.

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