KFC anunció el cierre de sus restaurantes en Puerto Rico luego de finalizar su relación con Encanto Restaurants, empresa que tenía a su cargo la franquicia local.

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La cadena explicó que tomó esta decisión porque el operador ya no podía mantener el funcionamiento de los establecimientos bajo los estándares de calidad exigidos por la compañía.

Aunque los restaurantes están cerrando, KFC aseguró que su salida de Puerto Rico no sería definitiva. La empresa indicó que trabaja en la búsqueda de un nuevo socio franquiciado que permita reabrir los locales y volver a atender a sus clientes.

La compañía agradeció a los consumidores puertorriqueños por su lealtad y manifestó su intención de regresar al mercado una vez encuentre un nuevo operador.

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La situación de Encanto Restaurants también ha generado atención. Según información recopilada por el Boletín de Puerto Rico, hasta julio de 2026 la empresa acumulaba más de 70 registros judiciales, principalmente relacionados con procesos de desahucio y cobros de dinero. Una parte importante de estos casos se concentró durante 2026.

Por ahora, KFC no estableció una fecha concreta para la reapertura de sus restaurantes. El regreso dependerá de la selección de un nuevo franquiciado que pueda asumir la operación y cumplir con los estándares de la marca.

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