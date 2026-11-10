Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, advirtió sobre los riesgos de que la reforma pensional entre en vigor el 1.º de abril de 2027, debido a que Colpensiones todavía no estaría preparada para recibir a cerca de 23 millones de afiliados.

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El directivo señaló que la entidad necesita más tiempo para completar sus ajustes tecnológicos y operativos, mientras que el Ministerio de Hacienda solicitó aplazar la implementación hasta enero de 2028 por dificultades presupuestales.

La reforma tendría un costo estimado de entre $15 y $16 billones durante su primer año.

Velasco explicó que la Cámara de Representantes ya volvió a votar las 10 proposiciones que ordenó revisar la Corte Constitucional, pero todavía quedan más de 120 demandas contra el contenido de la Ley 2381.

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En paralelo, congresistas del Centro Democrático impulsan una contrarreforma que busca modificar el sistema y recuperar la posibilidad de elegir fondos privados, proteger la propiedad del ahorro pensional y fortalecer la financiación mediante cotizaciones.

El presidente de Asofondos también pidió discutir cambios en la edad de jubilación, las semanas requeridas y los porcentajes de cotización, al advertir que Colombia tiene cuatro cotizantes por pensionado, cuando necesitaría alrededor de siete.

Finalmente, recomendó a los afiliados revisar sus semanas cotizadas: las mujeres con 750 y los hombres con 900 quedarían en el régimen de transición y conservarían las reglas anteriores.

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