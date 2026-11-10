Por: CENET

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó archivar la investigación que examinaba presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de servicios de transporte en helicópteros, que se llevaron a cabo entre 2011 y 2023. Según consta en el material suministrado, este proceso administrativo involucraba a las empresas Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, además de varias personas naturales vinculadas a los procedimientos. La indagación tenía como objetivo principal establecer si, durante estos procesos de contratación, existieron conductas que pudieran afectar la libre competencia, como el posible direccionamiento de los contratos para favorecer a Helistar o la coordinación entre las empresas para ofrecer ventajas desleales en la adjudicación de los servicios.

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Tras un análisis exhaustivo del material probatorio, la SIC concluyó que no se hallaron elementos suficientes para atribuir responsabilidad a las empresas ni a las personas investigadas. En especial, la entidad determinó que no existían pruebas que demostraran que los procesos de contratación hubieran sido orientados ilícitamente en favor de Helistar. Al mismo tiempo, descartó que se hubiera producido una coordinación entre las compañías dirigidas a beneficiar a este proveedor de transporte aéreo.

Uno de los puntos que mereció especial atención durante la investigación fue la inclusión de requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves. Según lo señalado por la Superintendencia, estos criterios respondían a razones de índole técnica y operativa, enfocadas en asegurar aspectos fundamentales como la seguridad, la confiabilidad y la continuidad del servicio ofrecido. Con base en este análisis, la entidad consideró que dichas condiciones no representaban un obstáculo injustificado para la participación de otras empresas interesadas ni constituían un mecanismo para excluir competidores en perjuicio de Helistar.

Adicionalmente, la SIC tomó en cuenta las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación acerca de posibles inconsistencias en el soporte del informe y de eventuales riesgos en la motivación de una decisión sancionatoria. Estas advertencias, junto con la recomendación del Consejo Asesor de Competencia de archivar el expediente, fueron valoradas durante el proceso. Finalmente, la autoridad decidió que el cúmulo de pruebas no reunía el estándar necesario para sancionar a los investigados, lo que resultó en el archivo de la actuación y favoreció a todas las partes involucradas en los hechos analizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la SIC archivó la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en contratos de helicópteros?

La superintendencia archivó la investigación porque, luego de examinar todas las pruebas y documentos recolectados, no encontró elementos que permitieran acreditar que las empresas, como Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, o las personas involucradas, hubieran incurrido en conductas que restringieran la competencia. Las exigencias analizadas, como la antigüedad y disponibilidad de aeronaves, se justificaron por motivos técnicos y no se consideraron obstáculos injustificados al ingreso de otros oferentes.

¿Cuáles eran los requisitos técnicos debatidos en los contratos de transporte aéreo de pasajeros y carga?

Los requisitos técnicos debatidos se referían principalmente a la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves utilizadas en los contratos de transporte aéreo. La investigación examinó si estas condiciones podían limitar la participación de otros prestadores del servicio, pero la Superintendencia concluyó que dichas exigencias respondían a necesidades de seguridad, confiabilidad y continuidad en la operación, en vez de buscar restringir la competencia o beneficiar a algún participante específico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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