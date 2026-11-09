Por: VALORA ANALITIK

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La posibilidad de dejar de pagar un impuesto es una noticia que suele despertar interés entre los colombianos, especialmente cuando se trata de obligaciones relacionadas con sus viviendas, inversiones, ahorros y demás bienes. Precisamente, uno de los cambios incluidos en la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella podría representar un alivio para determinados contribuyentes.

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El proyecto, radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026, contempla una amplia reforma tributaria con modificaciones en impuestos, beneficios fiscales y medidas para reorganizar las finanzas públicas. Sin embargo, también ha generado polémica por los posibles efectos de algunas disposiciones sobre los hogares y las empresas.

Entre los cambios planteados aparece uno relacionado con el impuesto al patrimonio, un gravamen que actualmente deben asumir determinadas personas con patrimonios elevados y que el Gobierno propone modificar.

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La iniciativa contempla dos modificaciones importantes: aumentar el valor mínimo del patrimonio que genera la obligación de pagar el impuesto y establecer una fecha para su eliminación definitiva.

De aprobarse la propuesta en los términos presentados, el impuesto al patrimonio se mantendría hasta el año gravable 2030 y desaparecería a partir de 2031. No obstante, antes de llegar a esa fecha, algunos contribuyentes podrían dejar de pagarlo desde 2027 gracias al aumento del patrimonio mínimo exigido.

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¿Qué es el impuesto al patrimonio y quiénes lo pagan actualmente en Colombia?

El impuesto al patrimonio es un tributo que se calcula teniendo en cuenta el patrimonio líquido de una persona, es decir, el valor de sus bienes y derechos menos las deudas que tenga.

Por ejemplo, si una persona tiene dos apartamentos, un vehículo, inversiones y dinero en cuentas bancarias, debe sumar el valor fiscal de esos activos y restar las obligaciones financieras que correspondan.

Esto significa que no necesariamente debe pagar el impuesto quien tenga una vivienda costosa o reciba un salario elevado. Lo determinante es que su patrimonio líquido alcance el límite establecido por la legislación y que cumpla las demás condiciones para ser contribuyente.

Actualmente, el impuesto permanente contempla un umbral de 72.000 unidades de valor tributario (UVT). Para entender cuánto representa esa cantidad, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó la UVT de 2026 en 52.374 pesos.

Con ese valor, 72.000 UVT equivalen a 3.770’928.000 pesos, aproximadamente 3.771 millones de pesos. Por lo tanto, bajo las reglas generales vigentes, una persona natural que tenga un patrimonio líquido igual o superior a ese monto puede quedar sujeta al impuesto, siempre que cumpla las demás condiciones legales.

La tarifa se calcula de manera progresiva. Esto significa que no se aplica un único porcentaje sobre la totalidad de los bienes, sino sobre los tramos establecidos en la ley.

Para 2026, el esquema general contempla una tarifa marginal del 0,5 % sobre el patrimonio líquido que supere las 72.000 UVT y llegue hasta 122.000 UVT, y del 1 % sobre el excedente de este último límite. Las reglas especiales y transitorias deben revisarse según el año y el tipo de contribuyente.

Reforma del Gobierno elevaría el patrimonio mínimo para pagar el impuesto

La Ley de Rescate Económico propone aumentar el umbral del impuesto al patrimonio de 72.000 a 95.500 UVT a partir del año gravable 2027. Esto representa un incremento de 23.500 UVT frente al límite actual.

Si se utiliza como referencia el valor de la UVT de 2026, el cambio sería el siguiente:

Umbral actual: 72.000 UVT, equivalentes a 3.770’928.000 de pesos.

72.000 UVT, equivalentes a 3.770’928.000 de pesos. Nuevo umbral propuesto : 95.500 UVT, equivalentes a 5.001’717.000 de pesos.

: 95.500 UVT, equivalentes a 5.001’717.000 de pesos. Diferencia entre ambos límites: 1.230’789.000 de pesos, calculados con la UVT de 2026.

En otras palabras, el Gobierno propone elevar en más de 1.230 millones de pesos el patrimonio mínimo de referencia para quedar sujeto al impuesto. Esto beneficiaría especialmente a quienes actualmente superan el límite de 3.771 millones de pesos, pero tienen un patrimonio líquido inferior al nuevo umbral de aproximadamente 5.002 millones de pesos.

¿Quiénes se salvarían de pagar el impuesto al patrimonio con la reforma?

Para entender el alcance de la propuesta, se pueden revisar tres situaciones hipotéticas, tomando como referencia los valores de 2026 y suponiendo que las personas cumplen las demás condiciones del impuesto.

Primer caso: una persona con un patrimonio líquido de 3.000 millones de pesos. Actualmente, este contribuyente no alcanza el umbral de aproximadamente 3.771 millones de pesos. Por lo tanto, no queda sujeto al impuesto permanente bajo la regla general. Con la reforma tampoco tendría que pagarlo, porque su patrimonio seguiría por debajo del nuevo límite.

Segundo caso: una persona con un patrimonio líquido de 4.500 millones de pesos. Este es uno de los ejemplos más importantes. Actualmente, una persona con ese patrimonio supera el límite de 72.000 UVT, por lo que puede quedar obligada a pagar el impuesto. Si se aplica la tarifa marginal del 0,5 % sobre la parte que excede el umbral, el impuesto sería de aproximadamente 3’645.360 pesos, antes de considerar los ajustes particulares de la base gravable.

Sin embargo, con la reforma, ese mismo patrimonio de 4.500 millones de pesos estaría por debajo del nuevo límite de referencia de 5.001 millones de pesos. En consecuencia, esta persona dejaría de estar sujeta al impuesto al patrimonio desde 2027, siempre que se apruebe la propuesta y que su patrimonio, medido con la UVT y las reglas aplicables de ese año, permanezca por debajo del nuevo umbral.

Tercer caso: una persona con un patrimonio líquido de 6.000 millones de pesos. En esta situación, el contribuyente supera tanto el límite actual como el propuesto. Por lo tanto, seguiría sujeto al impuesto durante los años en los que continúe vigente. No obstante, podría pagar menos debido a que la reforma elevaría el punto a partir del cual se empieza a aplicar la tarifa.

Utilizando la UVT de 2026, una persona con un patrimonio líquido gravable de 6.000 millones de pesos tendría un impuesto aproximado de 11’145.360 pesos bajo la tarifa marginal general actual. Con los nuevos tramos propuestos, el cálculo se reduciría a aproximadamente 4’991.415 pesos.

¿Qué tarifas tendría el impuesto al patrimonio entre 2027 y 2030?

Además de elevar el patrimonio mínimo, el proyecto propone modificar los rangos de las tarifas. De acuerdo con la iniciativa, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

Hasta 95.500 UVT: tarifa del 0 %.

tarifa del 0 %. Más de 95.500 y hasta 145.500 UVT: tarifa marginal del 0,5 % sobre el excedente de 95.500 UVT.

tarifa marginal del 0,5 % sobre el excedente de 95.500 UVT. Más de 145.500 UVT: tarifa marginal del 1 % sobre la parte que supere ese límite, más el impuesto acumulado del tramo anterior.

Para tener una referencia en pesos, 145.500 UVT equivalen a 7.620’417.000 pesos con el valor de la UVT de 2026. Es importante entender que una persona con un patrimonio de 8.000 millones de pesos no pagaría el 1 % sobre los 8.000 millones de pesos completos.

Primero se calcularía el impuesto correspondiente al tramo del 0,5 % y después se aplicaría el 1 % sobre la parte que supere el segundo límite. La propuesta mantiene así un sistema de tarifas marginales, en el que el valor a pagar aumenta progresivamente a medida que crece el patrimonio gravable.

¿Cuándo se eliminaría definitivamente el impuesto al patrimonio en Colombia?

Este es uno de los cambios más importantes incluidos en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Actualmente, el impuesto al patrimonio tiene carácter permanente. Esto significa que no existe una fecha general de terminación para este tributo bajo el régimen vigente. Sin embargo, el Gobierno propone limitar su aplicación a cuatro años gravables:

2027: continuaría el impuesto, pero con el nuevo umbral y las tarifas propuestas.

continuaría el impuesto, pero con el nuevo umbral y las tarifas propuestas. 2028: seguiría aplicándose a los contribuyentes que cumplan las condiciones.

seguiría aplicándose a los contribuyentes que cumplan las condiciones. 2029: se mantendría la obligación para los patrimonios sujetos al gravamen.

se mantendría la obligación para los patrimonios sujetos al gravamen. 2030: sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto.

sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto. Desde 2031: el impuesto al patrimonio dejaría de aplicarse de manera permanente, según la propuesta.

Esto quiere decir que, mientras algunos contribuyentes podrían dejar de estar sujetos al impuesto desde 2027 gracias al aumento del umbral, quienes tengan patrimonios superiores al nuevo límite continuarían pagando hasta 2030.

A partir de 2031, la eliminación beneficiaría a todos los contribuyentes que de otra manera seguirían sujetos al impuesto permanente, siempre que la disposición sea aprobada y no se expidan posteriormente nuevas normas que establezcan otro gravamen.

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