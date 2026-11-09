Por: VALORA ANALITIK

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El nuevo impuesto a la producción de cerveza, contemplado en el proyecto de Ley de Rescate, podría tener efectos sobre el consumo, los precios y los ingresos de miles de pequeños comerciantes en Colombia.

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De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país quedan cerca de 450.000 tiendas de barrio que venden alrededor de $48 billones al año, de los cuales $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a bebidas no alcohólicas.

Sin embargo, si se aprueba la reforma tributaria en los términos propuestos, estas ventas podrían caer considerablemente. La proyección del gremio apunta a que los ingresos por comercialización de cerveza bajarían a $13 billones, mientras que los de bebidas no alcohólicas se reducirían a $11 billones.

(Vea también: ¿Cuál es la fecha límite del Congreso para aprobar Ley de Rescate? Podría no salir este año)

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El impacto estaría relacionado con el encarecimiento de las bebidas y una posible contracción del consumo, lo que afectaría directamente a los establecimientos que dependen de estos productos para sus ingresos.

Una de las estimaciones sobre el efecto en los precios la presentó la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre 49 % y 60 %.

La congresista también señaló que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en el país, por lo que el aumento podría comprometer la sostenibilidad de estos establecimientos.

¿Cómo cambiaría el impuesto a la cerveza?

El proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el pasado 29 de octubre, propone modificar el esquema tributario de las bebidas alcohólicas.

La firma Sectorial explica que actualmente la cerveza paga un impuesto al consumo del 48 %, calculado sobre el precio al que el productor vende al detallista, sin incluir etiquetas ni envases.

Con los artículos 33 a 36 de la iniciativa, este gravamen se transformaría en un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos, certificado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. La cerveza sin alcohol quedaría excluida del cobro fijo por grado de alcohol.

El efecto final sobre el precio dependerá de la graduación alcohólica, la marca y la decisión de los productores y comercializadores sobre cuánto del nuevo gravamen trasladan al consumidor.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el nuevo impuesto a la producción de cerveza permitiría recaudar $7,1 billones adicionales para financiar el aseguramiento en salud. A esto se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores. En total, ambos gravámenes aportarían cerca de $9,2 billones.

No obstante, el Gobierno Nacional también reconoce posibles presiones inflacionarias. Sus cálculos estiman que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, en un escenario en el que el incremento de los impuestos se traslade completamente a los consumidores.

(Lea también: Subiría el precio de varias bebidas alcohólicas por idea del Gobierno y varios tragos se pondrían amargos)

Desde Sectorial consideran que el cambio recae sobre todo en la cerveza, que concentra casi todo el consumo y $7,1 de los $9,2 billones esperados. El cobro por grado favorece a las cervezas sin alcohol y de baja graduación, y puede llevar a ajustar portafolios y empaques. Para las licoreras departamentales el riesgo es doble: menos ventas y menores rentas para educación, deporte y salud.

El debate también involucra a las regiones. Los gobernadores han manifestado preocupación por el efecto que los mayores gravámenes sobre licores y cerveza podrían tener en sus rentas departamentales, especialmente ante el riesgo de una reducción en las ventas y el consumo.

En ese contexto, el Congreso deberá discutir los cambios propuestos para la tributación de las bebidas alcohólicas y sus posibles consecuencias sobre los precios, la demanda, los pequeños comerciantes y los ingresos de los departamentos.

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