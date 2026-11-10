Por: CENET

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La Unión Sindical Obrera (USO) manifestó su posición contraria ante las propuestas que sugieren una posible venta de Ecopetrol como salida a los retos fiscales del país. Según el sindicato, respaldar la permanencia de la compañía bajo control estatal es fundamental para garantizar la seguridad energética de Colombia. La organización difundió este pronunciamiento a través de sus canales oficiales, donde enfatizó en la importancia estratégica que mantiene Ecopetrol para la economía nacional.

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De acuerdo con la USO, las actividades de Ecopetrol no solo generan importantes aportes económicos a la Nación en términos de impuestos, dividendos y regalías, sino que también incluyen funciones clave en la producción, el transporte, la refinación y la comercialización de hidrocarburos. En palabras del sindicato, “Defender a Ecopetrol e impedir su venta es defender la soberanía nacional y el futuro energético del país”.

El sindicato subrayó que, según sus propios cálculos, en los últimos cuatro años el grupo empresarial Ecopetrol ha transferido más de $180 billones al Estado a través de impuestos, dividendos y regalías, lo que evidencia su papel preponderante en el sostenimiento de las finanzas públicas.

La organización sindical expresó preocupación frente a una aparente reducción de inversiones en actividades tradicionales asociadas a la exploración y producción de hidrocarburos, además de señalar retrasos en proyectos de gas en el litoral y en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Según la USO, estos factores han contribuido a aumentar la dependencia de Colombia de las importaciones energéticas, una situación que consideran riesgosa para la seguridad del suministro nacional.

La USO también cuestionó los planteamientos que proponen la entrada de capital privado mediante la venta parcial o total de la empresa, argumentando que esto podría afectar la capacidad de Colombia para administrar de manera autónoma recursos estratégicos. El sindicato afirmó que parte del gas natural, las gasolinas, el diésel y el crudo liviano que requiere el país ya deben ser importados, por lo que insisten en reforzar el negocio original de Ecopetrol para revertir esta tendencia.

El pronunciamiento se produce en medio de discusiones que involucran a diversos sectores políticos y económicos sobre el futuro financiero del país y el rol que Ecopetrol puede desempeñar en este contexto. Finalmente, la USO reiteró su compromiso de defender el carácter público de la compañía y anunció la promoción de acciones de movilización y participación entre trabajadores y comunidades en las zonas petroleras para mantener su postura.

La Unión Sindical Obrera concluyó señalando que cualquier debate relacionado con Ecopetrol debe tener en cuenta su impacto en las finanzas públicas, la seguridad energética y el desarrollo económico de las regiones donde opera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la USO rechaza la venta de Ecopetrol y cuáles serían las consecuencias según su posición?

La USO rechaza la venta de Ecopetrol porque considera que la compañía es un activo estratégico para Colombia, fundamental para los ingresos fiscales y la seguridad energética. Según el sindicato, una eventual venta podría debilitar la capacidad del país para administrar recursos energéticos clave y aumentar la dependencia de importaciones, lo que ponen en riesgo la soberanía nacional y el futuro energético, de acuerdo con su pronunciamiento oficial.

¿Cuánto aporta Ecopetrol a las finanzas públicas según la USO?

De acuerdo con información divulgada por la USO, en los últimos cuatro años Ecopetrol ha entregado más de $180 billones al Estado colombiano por concepto de impuestos, dividendos y regalías. Esos aportes reflejan su importancia en el sostenimiento de las arcas públicas y su rol central en la economía nacional, según la organización sindical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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