Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Ilsa Mayerlin Córdoba dejó en alto el nombre de Colombia este lunes 9 de noviembre, luego de conquistar el título olímpico de la juventud en una de las competencias más expectantes del atletismo: el lanzamiento de jabalina, en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. De acuerdo con la información provista, el evento tuvo lugar en el Estadio Iba Mar Diop y reunió a destacadas atletas de diversas nacionalidades. Gracias a un lanzamiento de 57.62 metros, la colombiana no solo se llevó la victoria, sino que también logró su mejor marca de la temporada y estableció nuevo récord nacional sub-18.

Sigue a PULZO en Discover

La actuación de Córdoba estuvo marcada por la tensión y la perseverancia. Su primer intento fue de 52.11 metros, distancia suficiente para posicionarse como líder provisional del evento, aunque aún quedaban cinco lanzamientos más por ejecutar. A pesar de que sus segundo y tercer intentos fueron declarados nulos, la deportista mantuvo la calma y encaró sus últimas oportunidades con determinación. Fue precisamente en el cuarto lanzamiento cuando la atleta de Colombia sorprendió al público y a sus competidoras, al alcanzar los 57.62 metros, una distancia que la consolidó como favorita de la prueba y le permitió dominar el podio.

En su quinto intento, nuevamente no logró una marca válida, sin embargo, en el último logró un lanzamiento de 54.13 metros, cifra que igualmente superaba a la mayoría de sus rivales. Con los 57.62 metros conseguidos en el cuarto intento, Córdoba superó a la uzbeka Parizoda Talabova, quien quedó en segundo lugar con 54.68 metros, y a Eliza Ligere, de Letonia, que ocupó la tercera casilla con 52.00 metros. Durante la ceremonia de premiación, Ilsa recibió la medalla de oro de manos de María Caridad Colón Ruenes, campeona olímpica de lanzamiento de jabalina en Moscú 1980, un hecho que añadió un valor simbólico y emotivo al triunfo.

Según el balance de los Juegos, Ilsa Córdoba consiguió la medalla número 24 en toda la historia de Colombia en estas justas juveniles, siendo la novena de oro y la primera presea dorada para Colombia en esta edición de Dakar 2026. Hasta el cierre de la jornada, la delegación nacional, compuesta por 22 atletas, mostraba un medallero con una de oro, una de plata y dos de bronce en esta cuarta edición de la competencia, consolidando el esfuerzo y la proyección del atletismo colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la marca exacta que logró Ilsa Mayerlin Córdoba en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Ilsa Mayerlin Córdoba alcanzó una marca de 57.62 metros en la final de lanzamiento de jabalina en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, estableciendo así su mejor registro de la temporada y un nuevo récord nacional sub-18, según la información suministrada en el evento desarrollado en el Estadio Iba Mar Diop.

¿Cuántas medallas ha ganado Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras el triunfo de Ilsa Córdoba?

Con el triunfo de Ilsa Mayerlin Córdoba en Dakar 2026, Colombia sumó su medalla número 24 en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, de las cuales nueve han sido de oro, posicionando así al país entre los destacados en estas competencias juveniles. Hasta ese momento, la delegación nacional contaba en esta edición con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.