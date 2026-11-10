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En Cali tuvo lugar el encuentro suroccidente de parques eco-industriales, un escenario donde convergieron empresas con intereses en el desarrollo de espacios industriales sostenibles, con el objetivo de evaluar avances y abrir puertas a nuevas oportunidades dentro del sector. De acuerdo con los datos presentados, en Colombia actualmente existen tres parques eco-industriales certificados; estos espacios han representado una movilización de más de 13 millones de dólares y han logrado ahorros cercanos a 2.8 millones de dólares para las compañías involucradas. Asimismo, según información citada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la actividad en estos parques ha evitado la emisión de 19.546 toneladas de carbono, lo que se traduce en 14.613 megavatios hora de energía y 5.492 metros cúbicos de agua conservados.

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Los parques eco-industriales en el país funcionan bajo la figura definida en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 6720 de 2023 y se diferencian de una zona franca tradicional porque promueven la gestión integrada de recursos como agua, energía y transporte entre empresas que comparten un mismo territorio. Como ejemplo concreto, César Barahona, experto líder de la ONUDI, explicó que en la zona franca del Cauca y del Pacífico, los desechos plásticos y de empaque provenientes de procesos industriales son recuperados por otras empresas dentro del mismo parque para fabricar productos como escobas, bolsas y accesorios de limpieza, que luego retornan a las empresas usuarias para su propio consumo.

Según participantes del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP Colombia), la zona franca del Pacífico fue la primera en recibir la certificación, seguida de la zona franca del Cauca y, posteriormente, de Cartagena. La certificación, otorgada por ICONTEC, evalúa el manejo administrativo del parque, desempeño ambiental e impacto social. Andrés Ávila, gerente de la zona franca del Pacífico, manifestó que la implementación de este modelo ha permitido reducir costos energéticos en un 15 %, y alcanzar ahorros superiores al 30 % gracias a la simbiosis industrial, evitando además 42,7 toneladas de CO₂ anuales.

El evento, organizado por la zona franca del Pacífico y del Cauca, contó con el respaldo de la ONUDI, el Ministerio de Comercio, Inversiones y Turismo y el Gobierno de Suiza. Su propósito principal fue compartir experiencias de transiciones hacia energías renovables y economía circular, y fomentar alianzas que fortalezcan la integración regional y la sostenibilidad del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos parques eco-industriales certificados existen en Colombia y cuáles son sus logros principales?

Actualmente, según datos de la ONUDI y GEIPP Colombia, en el país existen tres parques eco-industriales certificados: zona franca del Pacífico, zona franca del Cauca y zona franca de Cartagena. Estos espacios han movilizado más de 13 millones de dólares, evitado 19.546 toneladas en emisiones de carbono y generado ahorros económicos y ambientales notables para las empresas participantes.

¿Cuál es la diferencia entre un parque eco-industrial y una zona franca tradicional?

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 6720 de 2023, mientras que las zonas francas tradicionales se limitan a beneficios tributarios y comerciales, los parques eco-industriales gestionan de manera conjunta recursos como agua, energía y residuos entre empresas, priorizando la eficiencia y el impacto ambiental y social colectivo en el interior del parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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