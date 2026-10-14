Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, en conjunto con el Laboratorio de Innovación en Alta Tensión y Energías Renovables (LIATER) de la Universidad Nacional de Colombia, ha lanzado una invitación especial dirigida a niñas, niños y sus cuidadores. Se trata de ‘No le siga la corriente’, un innovador laboratorio de cocreación cuyo propósito es acercar a las familias a los conceptos de energía mediante exploración, experimentación y el desarrollo de prototipos. Lo interesante de esta propuesta, de acuerdo con lo explicado en el sitio oficial de BibloRed, es que la participación es totalmente gratuita, aunque requiere inscripción previa para asegurar un cupo.

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El laboratorio tendrá lugar en la Biblioteca Pública Usaquén - Servitá, situada en la calle 165 número 7 – 52. Las sesiones comienzan el 21 de octubre a las 2:00 p.m. y se realizarán los jueves de octubre y noviembre, lo que permite que las familias puedan integrarse y participar activamente en una serie de actividades pensadas para todos, sin importar la edad ni la experiencia previa en temas técnicos. Según explican los organizadores, no hace falta tener conocimientos sobre electricidad, electrónica o energías renovables para disfrutar de la experiencia; solo se necesita curiosidad, disposición para experimentar y ganas de construir colectivamente.

Durante el desarrollo del laboratorio, los asistentes tendrán la oportunidad de investigar distintas formas en que la energía se manifiesta, conocer de cerca sus fuentes y examinar modos de generarla, transformarla y aprovecharla de manera creativa y colaborativa. El énfasis está puesto en el aprendizaje conjunto, en un ambiente donde las preguntas surgen y se transforman en nuevas posibilidades de invención. Así, el proceso de prototipado—basado en la creación de modelos o pruebas iniciales de ideas—permite que incluso los participantes más pequeños propongan soluciones innovadoras a problemas energéticos cotidianos y vean de primera mano cómo una inquietud puede convertirse en una oportunidad para experimentar y crear.

La actividad de BibloRed y LIATER no solo busca abrir el camino hacia la divulgación científica, sino también estimular la imaginación y fomentar un sentido de comunidad entre quienes asisten, promoviendo relaciones más conscientes y creativas en torno a la energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el laboratorio 'No le siga la corriente' de BibloRed?

Para participar en el laboratorio de BibloRed y LIATER, usted debe asegurarse de completar la inscripción previa, la cual es requisito indispensable por cuestiones de cupo. Toda la información pertinente al proceso de inscripción está detallada en el sitio oficial de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

¿En qué consiste el prototipado en el laboratorio de energía de BibloRed?

El prototipado, concepto fundamental en el laboratorio, consiste en crear modelos experimentales o pruebas iniciales a partir de una idea o pregunta. En este espacio, los participantes pueden proponer, construir y probar soluciones innovadoras, explorando de manera colaborativa cómo funcionan y pueden adaptarse sus creaciones relacionadas con la energía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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