Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia en torno al manejo de información y posibles injerencias políticas desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sigue escalando. A raíz de una reciente investigación presentada por Noticias Caracol, en la que se divulgaron documentos reservados y auditorías forenses sobre la presunta manipulación irregular de datos sensibles, la excandidata presidencial Paloma Valencia anunció que acudirá ante la justicia. Su objetivo es que se le reconozca como víctima dentro de los procesos que indagan supuestos casos de espionaje y manipulación electoral, lo que ha suscitado fuertes reacciones y debates en el escenario político colombiano.

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Valencia expresó su inquietud ante la posibilidad de que organismos estatales, como la DNI, hayan sido empleados para incidir en procesos políticos y electorales. En palabras suyas, “espantoso saber que el Gobierno tenía la Dirección de Inteligencia incidiendo sobre las elecciones”, reflejando así la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer lo sucedido. Además, la dirigente anticipó que solicitará la inclusión del partido Centro Democrático como parte interesada en las investigaciones, bajo el argumento de que también podría haber sido eventualmente afectado por estas irregularidades.

Las pesquisas actuales están centradas, entre otros puntos, en la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien según las autoridades habría estado vinculado laboralmente con la DNI. Oyola fue aprehendido en Neiva y enfrenta investigaciones por presuntos delitos como concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Un aspecto clave que se investiga es la creación supuestamente ilegal de una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), lo cual compromete la seguridad informativa de la entidad.

De acuerdo con lo informado, las autoridades deberán determinar si hubo acciones ilícitas dentro de la DNI, identificar a los posibles responsables y confirmar si la información recogida tuvo algún impacto en el marco electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El proceso continúa abierto y mantiene en alerta tanto a figuras políticas como a instituciones encargadas de la transparencia democrática. Por ahora, Paloma Valencia busca ser tenida en cuenta oficialmente en la indagación para acceder a la información relevante y velar por la claridad de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Paloma Valencia pidió ser reconocida como víctima en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia?

Paloma Valencia solicitó ante la justicia su reconocimiento como víctima en el caso que investiga presuntas actividades de espionaje y manipulación de información electoral por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según lo revelado por Noticias Caracol, ella considera que las actuaciones señaladas pudieron haber afectado tanto su campaña como el partido Centro Democrático, por lo que busca participar formalmente en las averiguaciones y conocer el alcance de lo ocurrido.

¿Qué es el Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) y por qué es relevante en esta investigación?

El Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como SICC, es una plataforma que se utiliza para el almacenamiento y manejo de datos sensibles relacionados con funciones de inteligencia y contrainteligencia. La supuesta creación de una copia espejo de este sistema, según la investigación, es un hecho relevante porque compromete la integridad y el buen uso de la información estatal, aspecto que está ahora bajo indagación judicial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.