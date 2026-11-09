Por: El Espectador

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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encuentra en el centro de una controversia luego de publicarse un informe que expone presuntas irregularidades y operaciones comprometedoras atribuidas al periodo en que Gustavo Petro fue presidente, según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El informe, compuesto por 26 páginas y elaborado por integrantes de la misma DNI, señala acciones como la instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización (GPS) en vehículos de expresidentes, la existencia de una casa clandestina de inteligencia en las proximidades de la Embajada de Estados Unidos y sospechas acerca del empleo de tecnología proveniente de Rusia para fines de espionaje. Entre los hechos más graves se incluye la denuncia de que un hacker habría recibido la asignación de intervenir en la alteración de los resultados electorales.

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Esto ha desatado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo solicitó a las instituciones de control que realicen “una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”. Restrepo subraya que este tipo de denuncias provoca “muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr”, elevando el tono al caracterizarlas como un “ataque a la democracia”.

Al mismo tiempo, desde la oposición representada por el Pacto Histórico, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda considera que estas informaciones buscan “descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral”. Cepeda insiste en que autoridades electorales, como la Registraduría, han rechazado la posibilidad de una intrusión informática o intento de hackeo en los resultados de las elecciones, reafirmando la legitimidad del proceso electoral. El congresista vincula la divulgación de este informe con campañas que procuran cuestionar la legalidad de la votación que permitió el triunfo electoral del Pacto Histórico y su propia candidatura.

Las reacciones cruzadas desde el gobierno actual de Abelardo de la Espriella y desde la oposición reflejan la tensión política y la relevancia de los organismos de control en esclarecer la veracidad de las acusaciones, siempre bajo el escrutinio de fuentes periodísticas reconocidas como Noticias Caracol.

¿Cuáles son las acusaciones contra la Dirección Nacional de Inteligencia según Noticias Caracol?

Noticias Caracol difundió un informe en el que se acusa a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de ordenar el uso de micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes, instalar una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos, emplear tecnología de origen ruso para espionaje e incluso, de encargar a un hacker la alteración de resultados electorales. Todas estas acusaciones se basan en un documento reservado de 26 páginas de la misma DNI.

¿Qué significa una “investigación de fondo” en casos de inteligencia estatal?

Una “investigación de fondo” implica analizar en detalle las acciones y decisiones tomadas dentro de la entidad señalada, en este caso la DNI. El objetivo es identificar responsables directos e indirectos y determinar si lo denunciado constituye violaciones a la ley o a la democracia, según el llamado del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.