El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece una alternativa para que los colombianos puedan comprar su primera vivienda sin necesidad de contar con una cuota inicial.

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El programa permite financiar hasta el 100 % del valor de inmuebles nuevos o usados, siempre que estén clasificados como Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Para acceder a esta modalidad, los interesados deben estar afiliados al FNA mediante el traslado de sus cesantías o el ahorro voluntario contractual.

Además, no pueden ser propietarios de otra vivienda, deben solicitar el crédito en pesos y superar el estudio de riesgo crediticio, demostrando ingresos suficientes para asumir las cuotas mensuales.

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El proceso comienza con la consulta de las opciones disponibles en la página oficial del FNA, continúa con la afiliación y radicación de documentos, y posteriormente incluye la aprobación del crédito, selección del inmueble y legalización de la compra.

Por ejemplo, para una vivienda de $200 millones, la entidad podría financiar la totalidad del precio, evitando que el comprador tenga que reunir $40 millones correspondientes a una cuota inicial del 20 %.

Sin embargo, comprar sin cuota inicial no significa que no existan otros gastos. Los compradores deben asumir intereses, cuotas mensuales, avalúos, escrituración, registro y seguros obligatorios.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.