La Alcaldía de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, abrió 4.000 nuevos cupos del programa ‘Reduce tu Cuota’, que busca facilitar la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

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El beneficio entrega un subsidio de hasta $21.010.860, equivalente a 12 salarios mínimos, que se distribuye en 48 cuotas mensuales durante cuatro años para reducir el valor del crédito hipotecario o leasing habitacional.

El programa está dirigido a familias cuyos ingresos mensuales no superen los $7.003.620 en 2026.

Además, el jefe del hogar debe ser mayor de edad, ningún integrante puede tener otra vivienda en Colombia y tampoco haber recibido subsidios de vivienda utilizados para comprar otro inmueble o cobertura a la tasa de interés del Gobierno Nacional.

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Las postulaciones están abiertas desde el 3 de noviembre de 2026 y deben realizarse directamente en las entidades financieras vinculadas, una vez aprobado el crédito o leasing y antes de su desembolso o inicio.

El dinero no se entrega directamente a las familias, sino que el Distrito lo gira a la entidad financiera para reducir las cuotas mensuales.

Una condición fundamental es que el desembolso del crédito o el inicio del leasing debe realizarse a partir del 15 de diciembre de 2026. Los cupos estarán disponibles hasta agotar las 4.000 asignaciones.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.