Por: CENET

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El Ministerio de Minas y Energía informó acerca del levantamiento de la limitación programada para el suministro de gas natural en Colombia, luego de superar una contingencia que alteró temporalmente la capacidad de regasificación de la terminal SPEC LNG, situada en Cartagena. Esta decisión se formalizó a través de la Resolución 40596 de 2026, en la que se declaró el cese de la limitación desde las 23:59 del 31 de octubre, de acuerdo con la información entregada por la propia cartera.

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La contingencia surgió debido a una reducción momentánea en la capacidad de regasificación de SPEC LNG, una terminal clave que permite introducir gas natural importado al sistema nacional. Cuando se presentó esta situación, fue necesario poner en marcha una serie de medidas extraordinarias y coordinar acciones entre los diferentes agentes del sector, con el propósito de asegurar la administración adecuada del combustible y garantizar que las necesidades prioritarias estuvieran cubiertas.

Durante el tiempo que duró la limitación programada, el Ministerio de Minas y Energía estuvo trabajando de cerca con los agentes del sector, monitoreando permanentemente las condiciones de suministro y transporte. También ejecutó acciones específicas para coordinar la atención de la demanda y mantener el flujo esencial de gas natural, especialmente hacia hogares, hospitales, colegios y otros usuarios prioritarios, tal como detalló la entidad.

La recuperación de la capacidad operativa de la terminal SPEC LNG se alcanzó antes de lo previsto, gracias a la culminación de los trabajos correctivos realizados en la infraestructura. Con esto, se normalizaron las actividades ordinarias de abastecimiento y comercialización de gas natural, poniendo fin a las medidas extraordinarias implementadas durante el periodo crítico.

Ahora que Colombia ha logrado retomar el funcionamiento habitual de su sistema de gas natural, el Ministerio de Minas y Energía anunció que seguirá atento a las condiciones de abastecimiento. El objetivo es mantener la continuidad y la confiabilidad del servicio en todo el país, evitando que vuelvan a requerirse acciones excepcionales similares a las aplicadas mientras se resolvía la contingencia técnica en la terminal de Cartagena.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo la limitación programada de gas natural en Colombia?

La limitación programada se implementó como respuesta a una disminución temporal en la capacidad de la terminal de regasificación SPEC LNG en Cartagena, que tuvo problemas técnicos y no pudo operar normalmente. Para hacer frente a esa situación, el Ministerio de Minas y Energía coordinó medidas concretas para administrar la disponibilidad y atender principalmente la demanda esencial.

¿Qué medidas adoptó el Ministerio de Minas y Energía durante la contingencia del gas natural?

Durante la contingencia, el Ministerio de Minas y Energía trabajó en coordinación con los agentes del sector para monitorear el suministro y el transporte. Además, implementó acciones que permitieron garantizar el abastecimiento a usuarios prioritarios, como hogares, hospitales y colegios, hasta que culminaron los trabajos y la infraestructura recuperó su capacidad operativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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