Por: El Espectador

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Celele y El Chato han puesto a Colombia en el mapa mundial de la gastronomía, cada uno desde propuestas que rescatan, reinterpretan y visibilizan el valor de los ingredientes y saberes de diferentes regiones del país. De acuerdo con El Espectador, Celele, liderado por el chef Jaime Rodríguez en Cartagena, ha logrado en 2025 ubicarse en el puesto 48 del ranking mundial y ser distinguido con el Sustainable Restaurant, premio que lo reconoce como el restaurante más sostenible del mundo. Rodríguez, a través del Proyecto Caribe Lab, ha construido durante más de 14 años una red de trabajo e investigación con productores, pescadores y comunidades del Caribe, preservando ingredientes y tradiciones culinarias, y así fortaleciendo también las economías rurales.

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La oferta de Celele surge de esa investigación profunda en la cultura gastronómica y biodiversidad del Caribe colombiano. Sus propuestas, que incluyen platos como el chivo guisado en leche de coco y el arroz de camarón seco guajiro, reflejan esa diversidad y han tenido eco internacional, en parte gracias a reconocimientos como los premios One To Watch (2019) y Art of Hospitality (2021) de Latin America’s 50 Best Restaurants, así como el debut y ascenso en distintos rankings internacionales. Según El Espectador, Rodríguez considera que, con eventos como The World’s 50 Best Restaurants celebrándose por primera vez en Latinoamérica, se ratifica el protagonismo creciente de la cocina de la región en la escena global, y valora la descentralización que significa que el Caribe también cuente su propia historia.

Por su parte, El Chato, el restaurante dirigido en Bogotá por el chef Álvaro Clavijo, se consolidó en 2025 como el mejor restaurante de Latinoamérica según los Latin America’s 50 Best Restaurants y logró mantenerse entre los 50 mejores del mundo al ocupar el puesto 46. Desde su apertura en 2017, El Chato ha apostado por trabajar con agricultores y pequeños productores, llevando a sus mesas ingredientes poco valorados dentro de la cocina nacional, como tubérculos andinos, frutos amazónicos o fermentos. Clavijo, con experiencia en restaurantes internacionales de renombre, cree que estos reconocimientos aportan estabilidad a la cadena de proveedores, y amplifican una microeconomía en la que todos, desde los agricultores hasta los restaurantes de la ciudad, se benefician.

Ambos cocineros resaltan la importancia de trabajar sobre la tradición para construir una propuesta propia e innovadora, sin perder la raíz. Para Clavijo, el reto está en valorar ingredientes únicos y entender sus usos dentro de la identidad gastronómica local, mientras para Rodríguez, el enfoque está en revalorizar el Caribe y sus matices. Así, tanto Celele como El Chato reflejan una Colombia gastronómica diversa, en pleno diálogo entre el pasado, el presente y el futuro.

¿Por qué se considera a Celele y El Chato como referentes de la gastronomía colombiana a nivel internacional?

Celele y El Chato han sido reconocidos en rankings mundiales y latinoamericanos debido a su trabajo con ingredientes autóctonos, el apoyo a comunidades locales y la capacidad de proponer una cocina innovadora basada en la tradición. Según El Espectador, sus posiciones destacadas en listas globales, así como los premios recibidos, han amplificado la visibilidad de la culinaria del país.

¿Cómo benefician estos restaurantes a los productores y a la economía local colombiana?

De acuerdo con entrevistas incluidas por El Espectador, la inclusión de estos restaurantes en rankings internacionales impulsa la microeconomía gastronómica, porque atrae a viajeros que consumen no solo en los galardonados sino en otros negocios de la ciudad, y proporciona estabilidad e ingresos a agricultores, pescadores y pequeños proveedores que forman parte de la cadena gastronómica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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