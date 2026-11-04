Por: Noticiero 90 minutos

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Después de que ocurre un sismo, saber cómo actuar puede hacer la diferencia para salvaguardar la vida propia y la de quienes le rodean. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la prioridad inmediata debe ser mantener la calma y proceder con precaución. La entidad compartió una serie de recomendaciones específicas, orientadas a que las personas estén preparadas tanto para la atención de emergencias como para una eventual evacuación.

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Según la UNGRD, el primer paso tras un temblor es verificar el estado de salud personal y de quienes se encuentren alrededor. Es fundamental prestar atención a posibles lesiones o afectaciones. En caso de ser necesario evacuar, resulta clave estar listo para salir de la edificación de manera segura y rápida. Entre las indicaciones principales se incluyen cerrar los suministros de agua, gas y energía para evitar riesgos mayores, acceder al kit de emergencia y seguir una ruta de evacuación previamente identificada. Durante este proceso, es importante no abrir gabinetes ni armarios, ya que podrían caer objetos, y dar prioridad en la salida a personas con movilidad reducida.

Al evacuar, la UNGRD recalca la importancia de no detenerse ni regresar a las edificaciones después de haber salido, así como dirigirse directamente al punto de encuentro acordado por la familia o la comunidad. Compartir la ubicación y las rutas de evacuación con todos los integrantes del grupo familiar forma parte de las medidas preventivas sugeridas.

La protección de los animales de compañía es otra de las recomendaciones destacadas por la UNGRD. Aconseja incluir a estos animales en los planes familiares, evacuándolos con correas, guacales o mochilas transportadoras según corresponda. Si no es posible localizarlos durante la emergencia, debe priorizarse la salida de las personas y llevar consigo el kit especial para mascotas, de acuerdo con la instrucción de la entidad.

En situaciones de crisis, la comunicación juega un papel vital. Por eso, la UNGRD recomienda tener a la mano y compartir con los familiares los números de emergencia: Bomberos (119), Cruz Roja (123), Defensa Civil (144), Policía Nacional (112) y la Línea Única de Emergencias (123). Saber a quién acudir puede agilizar la atención y salvar vidas.

Finalmente, la UNGRD subraya que después de un sismo debe mantenerse la calma, proteger la vida, evacuar de acuerdo con las instrucciones y no retornar a los edificios afectados hasta que las autoridades lo indiquen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos debe tener un kit de emergencia según la UNGRD?

La UNGRD recomienda contar siempre con un kit de emergencia listo para atender situaciones inesperadas tras un sismo. Este debe incluir artículos básicos para la atención primaria, aunque el contenido exacto puede variar según las necesidades de cada familia. Es importante mantenerlo actualizado y en un lugar de fácil acceso para todos.

¿Por qué es importante no regresar a una edificación después de evacuar por un sismo?

La UNGRD aconseja no regresar a las edificaciones evacuadas porque estas pueden presentar daños estructurales o riesgos ocultos que ponen en peligro la vida. Solo las autoridades pueden determinar cuándo es seguro volver, tras realizar una inspección exhaustiva.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.