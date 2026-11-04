Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ataque violento sacudió a la comunidad de El Estrecho, en El Patía, Cauca, después de que fuera perpetrado un atentado con explosivos en la Subestación de Policía local. El hecho trágico, de acuerdo con la información reportada, causó la muerte de un ciudadano y dejó heridas a dos mujeres, situación que generó consternación no solo entre los habitantes sino también en las autoridades. Tras la emergencia, Abelardo De La Espriella condenó de manera enérgica el acto y dirigió un mensaje claro a quienes estuvieron detrás de la agresión: serán buscados y llevados ante las autoridades. Según su pronunciamiento, los responsables no lograrán esconderse, pues “los vamos a encontrar, los vamos a perseguir y los vamos a capturar”, puntualizó.

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En la declaración oficial, De La Espriella lamentó profundamente la pérdida de un civil inocente, así como las lesiones sufridas por las dos mujeres, subrayando el sufrimiento de sus familias y criticando que la violencia afecte tanto a los uniformados como a la población civil. Destacó que se trata de un acto criminal que debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad, resaltando la importancia de una reacción firme frente a este tipo de hechos.

El mandatario dispuso el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública para ubicar e identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, insistiendo en que el Estado responderá con “toda la capacidad” y la fuerza de la ley. De La Espriella fue aún más contundente al asegurar que en el Cauca no habrá espacio para la impunidad ni refugio para los terroristas. En ese sentido, enfatizó en que la intención de intimidar a los policías y a las comunidades no tendrá éxito.

Finalmente, sostuvo que el terrorismo no doblegará a la región del Cauca y reiteró la promesa de luchar contra los responsables hasta que se recupere la tranquilidad de los ciudadanos. El mensaje es un llamado a la unidad y a la resistencia de los caucanos, quienes han sufrido directamente las consecuencias de este ataque violento.

¿Qué ocurrió en el ataque a la Subestación de Policía de El Estrecho, Cauca?

El atentado con explosivos en la Subestación de Policía de El Estrecho, en El Patía, Cauca, dejó como consecuencia un civil muerto y dos mujeres heridas. De acuerdo con la información citada, el ataque tuvo un fuerte impacto en la comunidad, provocando dolor entre los familiares de las víctimas y rechazo en el país.

¿Cuál fue la reacción de Abelardo De La Espriella tras el atentado en El Patía?

Abelardo De La Espriella condenó el atentado, prometió identificar y capturar a los responsables y aseguró que no habrá refugio ni impunidad para los terroristas. Además, dispuso un despliegue de la Fuerza Pública para actuar frente a los autores del ataque y manifestó que el terrorismo no doblegará al Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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