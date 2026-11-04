Guardar correctamente las frutas y verduras es una de las formas más sencillas de conservar los alimentos durante más tiempo y evitar desperdicios en el hogar. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es pensar que todos los productos frescos deben mantenerse dentro de la nevera.

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La realidad es que cada alimento tiene condiciones de conservación diferentes. Algunos necesitan temperaturas bajas para retrasar su deterioro, mientras que otros pueden perder calidad cuando se refrigeran.

Por eso, conocer dónde guardar cada producto permite aprovechar mejor su vida útil y mantener sus características.

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¿Qué frutas y verduras se deben guardar en la nevera?

Los alimentos que son más sensibles al deterioro y necesitan mantenerse refrigerados deben guardarse en el electrodoméstico, preferiblemente en los cajones destinados para frutas y verduras.

Entre ellos se encuentran:

Fresas y frutos rojos: necesitan refrigeración porque son alimentos delicados que pueden deteriorarse rápidamente.

Uvas: se conservan mejor en la nevera y deben mantenerse secas hasta el momento de consumirlas.

Manzanas: pueden guardarse refrigeradas para prolongar su conservación.

Lechuga y espinaca: deben mantenerse refrigeradas y protegidas de la humedad excesiva.

Brócoli y coliflor: necesitan temperaturas bajas para conservar su frescura.

Zanahorias: pueden mantenerse refrigeradas, preferiblemente dentro del cajón de verduras.

Champiñones: deben guardarse en la nevera y evitar la acumulación de humedad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda refrigerar los productos frescos perecederos, como las fresas, la lechuga, las hierbas y los champiñones, a una temperatura de 4 °C o menos.

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¿Qué frutas y verduras no se deben guardar en la nevera?

No todos los productos frescos necesitan refrigeración. Algunos pueden conservarse mejor en lugares secos, frescos y alejados de la luz solar directa.

Entre ellos se encuentran:

Bananas: se pueden conservar a temperatura ambiente hasta alcanzar el punto de maduración deseado.

Papa: debe guardarse en un lugar fresco, seco y oscuro.

Batata: se recomienda mantenerla en un espacio ventilado y sin humedad.

Cebolla seca: necesita un lugar fresco y seco, separado de las papas.

Ajo: se conserva mejor en un espacio seco y ventilado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incluye las bananas, las batatas, las papas y las cebollas secas entre los productos que no necesitan refrigeración para su almacenamiento habitual.

¿Qué pasa si se guardan todas las frutas juntas?

Otro aspecto importante es evitar almacenar indiscriminadamente todas las frutas y verduras en el mismo recipiente.

Algunas frutas, como las manzanas y los bananos, producen etileno, un gas natural que participa en el proceso de maduración. Este puede acelerar el deterioro de ciertos vegetales y frutas sensibles.

Por eso, conviene separar los alimentos que producen mayores cantidades de etileno de aquellos que son sensibles a este gas.

También es recomendable revisar periódicamente los productos almacenados y retirar aquellos que tengan partes dañadas o señales de descomposición, para evitar que afecten a los demás.

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¿Se deben lavar las frutas y verduras antes de guardarlas?

Aunque lavar los alimentos antes de consumirlos es fundamental, hacerlo justo cuando se compran y guardarlos todavía húmedos puede acelerar su deterioro.

En el caso de frutas y verduras que se conservarán durante varios días, es preferible mantenerlas secas y lavarlas bajo agua corriente antes de prepararlas o consumirlas.

Una excepción son los productos que vienen precortados, pelados o empacados y que requieren refrigeración: estos deben mantenerse fríos de acuerdo con las indicaciones del empaque.

En definitiva, no todas las frutas y verduras necesitan las mismas condiciones de almacenamiento. Identificar cuáles deben refrigerarse, cuáles pueden permanecer a temperatura ambiente y cómo separarlas permite conservarlas mejor y reducir el desperdicio de alimentos.

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