Nvidia confirmó oficialmente la renuncia de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva, una decisión que tiene efecto inmediato. El anuncio fue hecho por el consejo de administración de la compañía, que también informó que comenzará la búsqueda de un reemplazo definitivo y evaluará candidatos internos y externos para ocupar el cargo.

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Mientras se define quién asumirá la dirección de la empresa, Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, quedó como CEO interina. La ejecutiva continuará al frente de las finanzas de la compañía y mantendrá esa responsabilidad durante el periodo de transición, hasta que se nombre a una persona para ocupar el puesto de manera permanente.

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Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013 y desde entonces ha liderado el área financiera, con participación en el crecimiento y la transformación de la empresa. Antes de incorporarse a la tecnológica, acumuló cerca de 25 años de experiencia en cargos financieros de grandes compañías del sector, entre ellas Cisco y Microsoft.

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Otro de los cambios anunciados por la junta directiva fue el nombramiento de Harvey C. Jones como primer presidente de la junta en la historia de Nvidia. Jones tiene más de 30 años de trayectoria como empresario, ejecutivo tecnológico e inversionista. También fue director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys.

¿Qué pasó con Nvidia?

La controversia empezó después de que medios estadounidenses informaran sobre dos supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de ellas habría sido con Alice Huang, una empresaria investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con una operación de inteligencia china y posibles envíos de chips de Nvidia a compañías de ese país. Las acusaciones sobre espionaje no están demostradas y la compañía afirmó que, hasta el momento, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos empresariales o información de seguridad nacional.

El otro señalamiento, divulgado por The New York Times, apunta a una supuesta relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia en el área de salud y quien, según el periódico, trabajaba bajo la dirección de Huang. El consejo de administración había anunciado el 8 de noviembre una investigación independiente sobre los reportes relacionados con una posible operación de inteligencia extranjera y, en ese momento, manifestó su confianza en el fundador y su equipo directivo.

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