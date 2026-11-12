La Universidad Externado de Colombia reducirá su planta de personal durante los próximos tres años para enfrentar un déficit operacional que arrastra desde 2017.
La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo, luego de que otras medidas de austeridad y reducción de gastos no fueran suficientes.
La institución atribuye parte de sus dificultades a la disminución de matrículas y al crecimiento de los costos, especialmente los relacionados con la nómina.
Según cifras del Observatorio de la Universidad Colombiana, el resultado operacional fue negativo en $59.924 millones en 2023, $66.660 millones en 2024 y cerca de $62.478 millones en 2025.
Aunque el Externado tiene un patrimonio cercano a $4,7 billones, buena parte de sus ingresos proviene de su participación del 25,9 % en el Grupo Bolívar, que le genera unos $57.000 millones anuales en dividendos.
La matrícula también ha caído: pasó de 14.052 estudiantes en 2017 a 11.439 en 2025, una reducción del 18,6 %.
El ajuste contempla congelar vacantes, limitar los retiros al mínimo necesario y entregar compensaciones a los trabajadores afectados. Sin embargo, la universidad no precisó cuántos cargos eliminará ni el monto total del déficit.
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