La Universidad Externado de Colombia reducirá su planta de personal durante los próximos tres años para enfrentar un déficit operacional que arrastra desde 2017.

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La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo, luego de que otras medidas de austeridad y reducción de gastos no fueran suficientes.

La institución atribuye parte de sus dificultades a la disminución de matrículas y al crecimiento de los costos, especialmente los relacionados con la nómina.

Según cifras del Observatorio de la Universidad Colombiana, el resultado operacional fue negativo en $59.924 millones en 2023, $66.660 millones en 2024 y cerca de $62.478 millones en 2025.

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Aunque el Externado tiene un patrimonio cercano a $4,7 billones, buena parte de sus ingresos proviene de su participación del 25,9 % en el Grupo Bolívar, que le genera unos $57.000 millones anuales en dividendos.

La matrícula también ha caído: pasó de 14.052 estudiantes en 2017 a 11.439 en 2025, una reducción del 18,6 %.

El ajuste contempla congelar vacantes, limitar los retiros al mínimo necesario y entregar compensaciones a los trabajadores afectados. Sin embargo, la universidad no precisó cuántos cargos eliminará ni el monto total del déficit.

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