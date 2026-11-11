La Universidad Externado de Colombia anunció un plan para reducir su planta de personal durante los próximos tres años, en medio de las dificultades financieras que enfrenta desde hace casi una década. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo, que señaló la necesidad de contener los gastos y evitar que el déficit operacional siga afectando el patrimonio de la institución.

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El anuncio quedó consignado en el boletín 04 de 2026, publicado el 9 de noviembre. Según el documento, la universidad ya había aplicado medidas de austeridad y reducción del gasto, pero estas no fueron suficientes para corregir el desequilibrio entre sus ingresos y egresos.

Uno de los factores mencionados por el Consejo fue la disminución de las matrículas, asociada a cambios externos que han afectado la demanda de educación superior. Además, una revisión contratada por la Rectoría encontró que los costos crecieron a un ritmo mayor que los ingresos, especialmente los relacionados con la nómina, cuyo tamaño no sería proporcional al número de estudiantes.

Cómo será la reducción de personal en el Externado

El plan contempla mantener congeladas las vacantes y abrir excepciones únicamente cuando se demuestre que un cargo es indispensable para el funcionamiento de la institución. La intención, según el Consejo Directivo, es que los retiros sean los mínimos necesarios y que no se comprometan la calidad académica ni la prestación del servicio.

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La universidad también anunció acompañamiento individual y grupal para los trabajadores afectados, además de compensaciones mediante bonificaciones o beneficios. Una comisión hará seguimiento a la aplicación de las medidas y verificará que se respeten las normas laborales y el estatuto profesoral.

El proceso tendrá una condición adicional: su implementación será gradual y deberá evitar cualquier afectación al censo de profesores que participará en la consulta no vinculante de marzo de 2027, cuando se elegirá al próximo rector o rectora.

El déficit y la reducción de estudiantes

El panorama financiero fue examinado por el Observatorio de la Universidad Colombiana, que encontró resultados operacionales negativos durante los últimos años. Según sus cálculos, el déficit llegó a cerca de 59.924 millones de pesos en 2023, 66.660 millones en 2024 y 62.478 millones en 2025.

A esto se suma una disminución en la matrícula. El Externado pasó de 14.052 estudiantes en 2017 a 11.439 al cierre de 2025, una caída cercana al 18,6 %.

Aunque la institución cuenta con un patrimonio estimado en 4,7 billones de pesos al cierre de 2024, el Observatorio advierte que parte de su sostenibilidad depende de los dividendos que recibe por su participación en el Grupo Bolívar.

Por ahora, el Consejo Directivo no ha precisado cuántos puestos se suprimirán, cuáles dependencias tendrán cambios ni el monto exacto del déficit que busca corregir. La universidad tendrá que ejecutar el ajuste en el periodo anunciado y bajo las condiciones que estableció para proteger su funcionamiento académico.

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