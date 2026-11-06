La posibilidad de acceder a estudios universitarios y fortalecer el perfil profesional es una de las alternativas que buscan impulsar la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (FUNIR) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que anunciaron una serie de beneficios especiales para facilitar el acceso a programas de educación superior.

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La iniciativa está dirigida a diferentes integrantes de la comunidad educativa y de la sociedad en general, con condiciones preferenciales para estudiantes, docentes, directivos, colaboradores y sus respectivos grupos familiares.

De acuerdo con la información divulgada por ambas instituciones, los beneficios buscan facilitar el ingreso a programas de pregrado y posgrado, con alternativas de formación para quienes desean actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias o avanzar en su desarrollo profesional.

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La oferta académica incluye distintas áreas del conocimiento, entre ellas educación, empresa, ingeniería, salud, ciencias sociales, marketing, derecho y tecnología.

¿Qué se puede estudiar con los beneficios de FUNIR y UNIR?

Los interesados pueden consultar los programas disponibles en diferentes campos profesionales, con opciones que buscan responder a las necesidades de formación y actualización del mercado laboral.

Entre las áreas mencionadas por las instituciones se encuentran:

Educación: alternativas para fortalecer la formación de docentes y profesionales del sector educativo.

alternativas para fortalecer la formación de docentes y profesionales del sector educativo. Empresa: programas relacionados con gestión, administración y desarrollo organizacional.

programas relacionados con gestión, administración y desarrollo organizacional. Ingeniería y tecnología: formación vinculada con conocimientos técnicos y herramientas digitales.

formación vinculada con conocimientos técnicos y herramientas digitales. Salud: opciones académicas para ampliar conocimientos en el sector sanitario.

opciones académicas para ampliar conocimientos en el sector sanitario. Ciencias sociales y derecho: programas enfocados en el análisis social y el ámbito jurídico.

programas enfocados en el análisis social y el ámbito jurídico. Marketing: alternativas para desarrollar competencias en comunicación y estrategias comerciales.

La propuesta también contempla formación en otras disciplinas, por lo que cada aspirante puede consultar el catálogo académico y revisar qué programa se ajusta a sus intereses.

UNIR cuenta con una oferta de educación superior en modalidad online, una característica que permite a los estudiantes organizar sus actividades académicas de acuerdo con sus compromisos personales y laborales. Las condiciones específicas de cada programa deben consultarse directamente con la institución.

¿Cómo consultar los beneficios para estudiar en FUNIR y UNIR?

Las personas interesadas en conocer las condiciones preferenciales, los programas disponibles y los requisitos de ingreso pueden comunicarse con los asesores de las instituciones a través del número +57 317 257 8690.

FUNIR y UNIR señalaron que esta iniciativa hace parte de su propósito de acercar oportunidades de educación flexible y de calidad a diferentes sectores de la población, con alternativas para quienes buscan continuar su formación y fortalecer su trayectoria profesional.

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