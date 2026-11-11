El Gobierno colombiano busca ayuda fuera del país para encontrar a la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el Eln en Arauca. El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que están gestionando apoyo de inteligencia de Estados Unidos para dar con el paradero de la oficial.

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La solicitud también estaría relacionada con los cambios políticos que atraviesa Venezuela y la posibilidad de fortalecer la cooperación en seguridad en la zona fronteriza. Sobre ese punto, el ministro señaló: “Y con esta transición que está sucediendo en Venezuela, haya una cooperación en materia de inteligencia en el caso de la subteniente y en todos los aspectos para que haya una verdadera contención del otro lado”.

Cabe mencionar que el pasado 5 de noviembre el Frente de Guerra Oriental del Eln confirmó que tenía en su poder a Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional. La subteniente había sido secuestrada en Saravena, Arauca, a comienzos de este mes.

Tras confirmar el secuestro, esa estructura armada responsabilizó a las Fuerzas Militares colombianas por cualquier intento de rescate que, según advirtió, pudiera poner en riesgo la vida de la uniformada.

Mientras avanzan las gestiones para conseguir apoyo de inteligencia estadounidense, la situación de la subteniente sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades. La cooperación internacional aparece ahora como una de las alternativas que contempla el Gobierno para ubicarla y avanzar en su recuperación.

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