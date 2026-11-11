Por: Blu Radio

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En Antioquia fue el bombardeo autorizado por el presidente Abelardo De La Espriella, ocurrió en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde se dio de baja a ocho miembros del ‘Clan del Golfo’, entre ellos su cabecilla alias ‘Negro Perea’.

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El octavo bombardeo desde que llegó el Gobierno de Abelardo De La Espriella fue denominado Nehemías, en zona rural de Tarazá, donde no sólo hay disputa por el microtráfico sino por la minería ilegal que ha destruido miles de hectáreas en esa zona de Antioquia.

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Sobre la operación

Esta operación fue contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo y contó con apoyo de miembros del Ejército con inteligencia de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, en donde cayó uno de los 10 cabecillas priorizados por el Gobierno Nacional en Colombia.

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El mismo presidente Abelardo De La Espriella entregó el reporte preliminar señalado, ocho fueron dados de baja, entre ellos, Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones.

Inteligencia de las autoridades señalaron que este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’. Era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. En el operativo también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

Con este bombardeo se golpea las finanzas y capacidad logística del Clan del Golfo y por eso el presidente les advierte:

“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos”.

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS! En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo. El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones. Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025. También fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales. ¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL! A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.