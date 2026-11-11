Las demoras en la entrega de medicamentos a los afiliados de Sanitas llevaron a la Superintendencia Nacional de Salud a tomar medidas contra Colsubsidio, gestor farmacéutico encargado de atender a esos usuarios. La decisión busca destrabar los pendientes y evitar que continúen las fallas en el suministro.

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La medida cautelar exige que Colsubsidio ponga en marcha de inmediato un plan de normalización para despachar medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud que permanecen represados. La orden también contempla que la entidad responda oportunamente a los requerimientos de los pacientes y corrija los retrasos identificados en la atención.

Uno de los puntos centrales es la protección de quienes podrían enfrentar mayores consecuencias por una interrupción de sus tratamientos. La Supersalud pidió priorizar a personas con enfermedades crónicas, pacientes que requieren tratamientos continuos, usuarios con condiciones de alto costo y afiliados con riesgo clínico elevado.

La instrucción también incluye atención preferencial para menores de edad y adultos mayores. Colsubsidio deberá enfocar su plan de contingencia en estabilizar los inventarios y asegurar que estos grupos reciban los insumos que necesitan, con el propósito de evitar pausas en sus esquemas médicos.

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La orden no se limita a exigir que se pongan al día las entregas. El gestor farmacéutico tendrá que enviar informes periódicos a la Superintendencia, con soportes de los medicamentos y dispositivos entregados, además de explicar qué acciones adelanta para resolver los casos que siguen pendientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.