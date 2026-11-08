Por: El Espectador

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Emberá Dobidá se traduce como “gente de río”, una expresión que va más allá del nombre de un pueblo indígena: refleja su vínculo profundo con los ríos, que sostienen su vida, les proveen sustento y constituyen la principal vía de comunicación en el departamento de Chocó. De acuerdo con la información citada por El Espectador, más del 60 % de la población Emberá Dobidá habita en Chocó. No obstante, ese lazo con sus aguas también se transformó en vía de escape ante la amenaza de la violencia armada.

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El 1 de noviembre, la comunidad indígena de Villanueva Jurubirá, en Nuquí, Chocó, vivió un hecho sin precedentes: 258 personas se desplazaron en canoas, empujados por el miedo y la violencia que se había instalado tras ocho días de confinamiento. De acuerdo con lo reportado, quedaron incomunicados y sin posibilidad de alertar a otras personas sobre la gravedad de su situación. La causa de este confinamiento se remonta al 24 de octubre, cuando, según el relato de una persona del municipio —citada bajo reserva de identidad por razones de seguridad en El Espectador—, miembros armados del grupo ilegal conocido como Clan del Golfo incursionaron en la zona.

En ese episodio, siete habitantes de la comunidad fueron secuestrados bajo la acusación de colaborar presuntamente con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Entre ellos se encontraban el líder indígena Ramiro Forastero y su hijo Elmer Forastero. Cuatro días más tarde, el 28 de octubre, la comunidad halló los cuerpos sin vida de ambos, mientras los otros cinco aún permanecen desaparecidos. Durante el confinamiento, la comunidad debió enfrentar serias dificultades para acceder a alimentos, pues el Clan del Golfo les impidió pescar y les prohibió adentrarse en la selva a recoger frutos, situación que agudizó el sufrimiento al interior de la población. Además, según la fuente citada por El Espectador, los miembros del grupo armado destruyeron las antenas, intensificando la incomunicación.

Actualmente, estas 258 personas indígenas desplazadas se encuentran en el casco urbano, sin garantías ni condiciones seguras para retornar a su territorio ancestral. Este desplazamiento forzado representa el primero de toda una comunidad indígena en dicho municipio, un hecho que resalta la gravedad de la crisis humanitaria derivada de la disputa entre grupos armados ilegales, con consecuencias profundas en la vida de las comunidades originarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se desplazaron los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá?

Según lo relatado por una fuente a El Espectador, los indígenas Emberá Dobidá de Villanueva Jurubirá se desplazaron debido a amenazas y acciones violentas del Clan del Golfo, que incluyeron el secuestro de siete habitantes, la muerte de dos de ellos, el confinamiento, el impedimento de obtener alimentos y la destrucción de los medios de comunicación en la zona.

¿Qué significa confinamiento para una comunidad indígena y cómo les afecta?

El confinamiento, de acuerdo con lo ocurrido en Villanueva Jurubirá, implica la imposibilidad de que una comunidad indígena pueda salir de su territorio, acceder a medios de vida como la pesca o la recolección de frutos, y la incomunicación completa con el exterior, lo cual genera carencias severas, miedo y vulnerabilidad frente a la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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