Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) vive una transformación significativa en su estructura directiva, especialmente en la Subdirección de Investigación y Producción Científica, la cual está bajo la coordinación de José Hernán Muriel, un abogado. Este nombramiento responde a una reciente modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, oficializada mediante la Resolución 1589 del 2 de octubre, en la que se flexibilizan los requisitos de formación para diferentes cargos de alto nivel dentro del instituto.

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De acuerdo con la información publicada por el ICANH, la actualización del manual abrió la posibilidad de que abogados, administradores y economistas accedan a cargos tradicionalmente reservados a profesionales en antropología, historia, sociología y comunicación. En seis de los ocho puestos modificados, administradores y economistas también pueden postularse, mientras que el perfil jurídico ya es un requisito en todos ellos. Según los argumentos del instituto, la decisión se tomó por la necesidad de incorporar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, considerando que tales cargos implican responsabilidades estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos.

La Subdirección de Investigación y Producción Científica es descrita como la dependencia responsable de la dirección, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos en áreas como antropología, arqueología e historia, siempre siguiendo la política de investigación del ICANH. Sin embargo, la resolución aclara que el Subdirector Técnico no solo tiene funciones investigativas, sino también de dirección, administración y protección jurídica, así como de búsqueda de sostenibilidad económica para la producción científica y el patrimonio cultural del país.

Esta redefinición de roles ha recibido críticas de parte de gremios especializados y figuras del sector cultural. Según reporta El Espectador, el propio nombramiento del abogado Camilo Noguera Pardo como director del ICANH generó inconformidad entre antropólogos e historiadores, quienes señalaron la falta de experiencia en el área del nuevo directivo y la tendencia del gobierno de Abelardo de la Espriella a designar funcionarios sin formación específica en las disciplinas fundamentales para estas entidades. El historiador Orlando Deavila Pertuz también manifestó su preocupación a través de su cuenta en X, preguntándose por qué se considera normal asignar a personas ajenas a las ciencias sociales o humanidades en estos cargos, hecho que para él sería impensable en otros sectores como el judicial.

Las críticas a estos nombramientos, y a otros similares en instituciones culturales, han alimentado la percepción de un debilitamiento de la política cultural en el país, según lo documentado en El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se modificaron los requisitos de formación para los cargos directivos del ICANH?

De acuerdo con información del ICANH, la modificación de los requisitos de formación responde a la necesidad de sumar competencias jurídicas, de gestión y de viabilidad financiera, pues los cargos implican toma de decisiones estratégicas, manejo de recursos públicos y firma de actos administrativos, lo que para el instituto justifica la inclusión de profesionales como abogados, administradores y economistas en estos puestos.

¿Cuáles han sido las principales críticas a los recientes nombramientos en el ICANH?

Las principales críticas, reflejadas en medios como El Espectador, apuntan a la falta de experiencia en las áreas de antropología, historia y arqueología entre quienes han sido designados para ocupar cargos directivos, así como a la aparente tendencia del gobierno a nombrar funcionarios afines políticamente pero ajenos al conocimiento especializado que requiere el sector cultural y científico.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.