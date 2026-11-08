Por: El Espectador

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Las continuas interrupciones del servicio de energía eléctrica en Santa Inés, sector de la vereda Chuntame en Cajicá, han dejado de ser un inconveniente esporádico para transformarse en un problema cotidiano que inquieta a la comunidad. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, los cortes de luz se presentan hasta cuatro veces por día y, en los eventos más críticos, el restablecimiento puede tardar incluso dos días. Ante esta situación, los habitantes elevaron un reclamo formal dirigido a Enel Colombia, que suministra el servicio, con el propósito de que se revise y, de ser necesario, se sustituya el transformador principal por uno de mayor capacidad. El documento, presentado el 5 de noviembre, resalta que en el sector residen personas que dependen de concentradores de oxígeno, equipamiento médico y refrigeración continua para medicamentos, evidenciando el impacto directo en la salud y calidad de vida de los vecinos.

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La solicitud toma mayor relevancia al coincidir con una suspensión del servicio programada para el sábado 7 de noviembre entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., dado que Enel debe realizar trabajos en la red eléctrica de Chuntame. Sin embargo, hasta el momento, la empresa no ha comunicado si este mantenimiento está relacionado con las demandas de la comunidad ni ha respondido públicamente sobre la viabilidad del cambio de transformador. En los documentos que acompañan la petición, los residentes explican que el transformador fue instalado cuando había entre siete y diez viviendas, pero que ahora estiman la presencia de más de 25 casas y un conjunto residencial que suma cerca de 80 unidades adicionales.

Los reclamos se sustentan en dos posibles causas: la insuficiencia del transformador ante el aumento de la demanda y posibles defectos técnicos en equipos asociados al conjunto residencial, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por Enel. La comunidad solicita un estudio exhaustivo de la demanda real, el balance de cargas, las distancias entre los inmuebles y un diagnóstico que determine si es necesario reemplazar el equipo actual.

El contexto de esta problemática también involucra a la administración municipal. Según información de El Espectador, pocos días antes se realizó una reunión entre la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, el Concejo Municipal y Enel, donde se discutieron los frecuentes cortes, el exceso de cableado y la lentitud en atender emergencias. Pese a esto, no se especificaron medidas o plazos concretos. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos ha adelantado inspecciones y sanciones contra Enel en Cundinamarca por deficiencias similares, aunque nada de eso se ha dirigido puntualmente al caso de Chuntame.

¿Qué ha ocasionado los frecuentes cortes de luz en Santa Inés, Cajicá?

Los habitantes de Santa Inés sostienen que el crecimiento acelerado del número de viviendas y la llegada de un conjunto residencial excedieron la capacidad del transformador actual. A pesar de las revisiones hechas por cuadrillas técnicas, los problemas continúan durante picos de consumo, lo que lleva a la comunidad a sospechar de una insuficiencia en la infraestructura instalada, aunque esto aún no ha sido corroborado por Enel.

¿Cuáles son las principales peticiones de la comunidad de Chuntame a Enel Colombia?

La solicitud central de los habitantes pide a Enel Colombia que evalúe la demanda real de energía, revise el balance de cargas eléctricas, analice la ubicación del transformador y considere su reubicación o reemplazo con base en un diagnóstico técnico. Todo ello busca garantizar la continuidad del servicio y evitar riesgos para los usuarios que dependen de equipos médicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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