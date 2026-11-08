Documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) revelarían que durante el gobierno de Gustavo Petro se habría contemplado instalar micrófonos y dispositivos de geolocalización en los vehículos destinados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

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(Vea también: Informe reservado señalaría supuesto plan para alterar elecciones a favor de Iván Cepeda)

La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que aseguró haber tenido acceso a un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la agencia de inteligencia.

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Según el documento, identificado como de distribución controlada, una fuente humana alertó sobre un supuesto plan para intervenir los automotores que serían asignados a los exmandatarios. La intención, de acuerdo con el análisis consignado en el informe, habría sido ejercer control de inteligencia sobre las personas protegidas.

El reporte también cuestiona la participación de la DNI en la asignación de esos vehículos, una función que, según el documento, habría sido incorporada mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo habría operado el supuesto plan de espionaje a expresidentes?

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, el informe señala que la DNI habría buscado preparar los vehículos de los esquemas de seguridad con micrófonos y sistemas GPS.

El documento sostiene que la participación de una agencia de inteligencia en la asignación de automotores para la protección de expresidentes y exvicepresidentes no tendría una justificación técnica, a menos que existiera un interés de seguimiento y control sobre las personas protegidas.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, consultado por el medio, señaló que resulta difícil establecer la intención detrás de esas actuaciones. Sin embargo, advirtió que una eventual instalación de dispositivos de escucha o seguimiento en los vehículos de los exmandatarios estaría por fuera de las competencias de la entidad.

Noticias Caracol indicó que consultó a varios expresidentes sobre lo consignado en el informe, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. El medio también buscó a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro, Rafael Guarín y Jorge Lemus, así como a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Según la publicación, no obtuvo respuesta.

Otros hallazgos sobre la Dirección Nacional de Inteligencia

El informe de empalme conocido por Noticias Caracol no se limita al supuesto plan de vigilancia a expresidentes. También menciona una presunta casa de inteligencia clandestina ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según el documento, esa vivienda habría funcionado como una sede operativa no registrada en los archivos oficiales de la DNI y habría sido desocupada después de las elecciones presidenciales.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con dispositivos electrónicos que, presuntamente, habrían sido entregados a funcionarios de la agencia tras un viaje a Rusia para recibir capacitación del servicio secreto de ese país. El informe advierte sobre la posibilidad de que los equipos tuvieran un programa malicioso para acceder a información de la entidad.

La investigación también expone cuestionamientos a la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos. El documento señala fallas técnicas, posibles sobrecostos y un proceso sancionatorio por incumplimientos en las especificaciones del contrato.

Además, menciona adquisiciones de equipos tecnológicos que habrían presentado problemas de funcionamiento y contratos cuya ejecución habría tenido dificultades.

Noticias Caracol también reveló señalamientos sobre un hacker de la DNI

Otro apartado de la investigación se refiere a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos citados por el medio, habría participado en actividades de acceso a bases de datos de entidades estatales.

El informe también le atribuiría un papel en una supuesta operación para afectar los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026 mediante ataques a la Registraduría. Según la publicación, para ese momento Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de ese año.

Noticias Caracol informó que Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el acceso informático a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). El medio agregó que, hasta su detención, continuaba vinculado a la DNI.

Los señalamientos sobre el supuesto espionaje a expresidentes, las adquisiciones de la entidad y las presuntas operaciones relacionadas con procesos electorales hacen parte de los documentos y testimonios conocidos por el medio. Su alcance y las posibles responsabilidades deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.