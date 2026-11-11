Por: Portal Bogotá

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Bogotá se destaca por priorizar la educación de niños y jóvenes como parte esencial de su desarrollo social. Durante el Diálogo Regional de Políticas “De la llegada a la integración: respuestas a la movilidad humana en América Latina y el Caribe,” evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Montevideo, Uruguay, la Secretaría de Educación de Bogotá presentó la iniciativa La Aldea, con la intervención de Erika Johanna Sánchez Casallas, directora de Inclusión e Integración de Grupos Poblacionales, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá.

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La exposición se realizó en un panel centrado en la educación inclusiva para niños y jóvenes migrantes. Este espacio brindó a Bogotá la oportunidad de intercambiar experiencias y aprendizajes con otras ciudades y países de la región latinoamericana y caribeña, profundizando en los retos y soluciones sobre cómo garantizar una integración efectiva de la niñez y juventud migrante en los sistemas educativos locales.

La Aldea, desde 2025, ha beneficiado a más de 21.000 estudiantes y 600 docentes en 120 colegios públicos, consolidándose como una de las estrategias fundamentales de la ciudad para superar únicamente el acceso a la educación en el caso de estudiantes migrantes. Su propósito es fomentar una real inclusión en la vida escolar diaria. Según la Secretaría de Educación de Bogotá, esta iniciativa se enfoca en estudiantes de quinto grado, reuniendo niñas, niños y jóvenes tanto de comunidades migrantes como de acogida. A través de actividades en el aula, se abordan temas como movilidad humana, diversidad cultural, prejuicios, discriminación y xenofobia.

La participación en este diálogo regional refuerza los lazos de cooperación entre la Secretaría de Educación de Bogotá y el BID. De esta manera, se abren nuevas oportunidades para compartir conocimientos, dar visibilidad a las experiencias locales y elaborar respuestas educativas ante los desafíos que implica la movilidad humana en los contextos urbanos.

Actualmente, Bogotá atiende a cerca de 65.000 estudiantes migrantes en sus colegios públicos, con estrategias inclusivas que buscan garantizar no solo el ingreso y la permanencia en el sistema educativo, sino también la participación activa, el aprendizaje efectivo y el sentimiento de pertenencia de los niños y jóvenes, como lo demuestra la experiencia de La Aldea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué logros ha alcanzado La Aldea en la inclusión de estudiantes migrantes en Bogotá?

La Aldea ha impactado a más de 21.000 estudiantes y 600 docentes en 120 colegios públicos, enfocándose en la integración de niñas, niños y jóvenes migrantes y de comunidades de acogida. Propicia la reflexión sobre movilidad humana y combate prejuicios y discriminación en el entorno educativo, contribuyendo a un ambiente más incluyente y respetuoso, según la Secretaría de Educación de Bogotá.

¿Cómo trabaja Bogotá para fortalecer la educación inclusiva de estudiantes migrantes?

Bogotá atiende aproximadamente a 65.000 estudiantes migrantes en colegios públicos, implementando estrategias que facilitan su ingreso, permanencia, participación y aprendizaje. Iniciativas como La Aldea buscan no solo el acceso, sino garantizar que estos estudiantes se sientan parte de la comunidad escolar, enfrentando los retos de la movilidad humana con acciones concretas y colaborativas según la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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