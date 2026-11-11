Por: Portal Bogotá

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La gestión responsable de los residuos peligrosos en Bogotá es una prioridad para las autoridades distritales. De acuerdo con información divulgada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), se ha abierto un proceso dirigido a talleres, lubritecas, cambiaderos y empresas que almacenan de manera temporal lubricantes y aceites hidráulicos o de motor. Estas entidades están siendo invitadas a postularse como acopiadores registrados en el distrito, lo que les permitirá contribuir al cuidado ambiental de la ciudad y cumplir con la normativa vigente.

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Es fundamental especificar que este proceso aplica exclusivamente para lubricantes y aceites hidráulicos o de motor, pero no para aceites vegetales o de cocina. Esto se debe a que, según la definición entregada por la SDA, el aceite usado es todo aquel lubricante, de motor, de transmisión o hidráulico, tanto de base mineral como sintética, que por efecto de su uso se volvió inadecuado para su función original. Por lo tanto, la convocatoria se orienta principalmente a empresas y negocios que, en su operación cotidiana, manipulan este tipo de residuos peligrosos.

El trámite para inscribirse como acopiador registrado consta de varios pasos claros y supervisados. En primer lugar, la solicitud debe enviarse a través de la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente, por correo electrónico a atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, o de manera presencial en la avenida Caracas No. 54 – 38. Una vez se radica la información, un equipo técnico encargado valida y revisa los datos enviados por las empresas o negocios. Este proceso garantiza que la información sea exacta y completa. Posteriormente, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la empresa recibirá la notificación de aprobación o rechazo. Si es aceptada, obtiene su número oficial de acopiador automáticamente.

Para evitar errores y retrasos, la SDA recomienda a los interesados descargar y diligenciar cuidadosamente el formato actualizado disponible en la Ventanilla Virtual del organismo. Es necesario adjuntar la copia del documento de identidad del representante legal, el Registro de Cámara de Comercio o el Registro Único Tributario (RUT), y verificar que el transportador de los residuos cuente con la autorización oficial correspondiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Subdirección del Recurso Suelo, supervisa el control ambiental de todas las actividades asociadas a la generación y manejo de residuos peligrosos industriales (RESPEL), previniendo afectaciones al suelo, al entorno y a la salud pública, de acuerdo con la información oficial publicada por la SDA en sus medios digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse como acopiador registrado de aceites usados en Bogotá?

Para participar en el proceso, las empresas deben enviar la solicitud por la web de la Secretaría Distrital de Ambiente, al correo atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co o de manera presencial. Es fundamental descargar el formulario oficial, diligenciar todos los campos, adjuntar los documentos requeridos y validar que el transportador cuente con permiso. Tras la verificación técnica, la SDA notificará la aceptación o rechazo en un plazo de 30 días hábiles.

¿Qué significa RESPEL y quién vigila su manejo en Bogotá?

RESPEL hace referencia a "residuos peligrosos industriales", de acuerdo con la definición usada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Este organismo, a través de la Subdirección del Recurso Suelo, es responsable de realizar el seguimiento y control de las actividades de generación y gestión de estos residuos para evitar impactos negativos en el ambiente y en la salud de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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