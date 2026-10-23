La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) conformó su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, con el padre Harold de Jesús Castilla Devoz, rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), como presidente, y Luis Fernando Polanía Obando, rector de la Universidad del Quindío, como vicepresidente.

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La elección se llevó a cabo durante el Consejo Nacional de Rectores número 161, celebrado el 22 y 23 de octubre de 2026 en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Según informó Ascun, el nuevo órgano de dirección tendrá la responsabilidad de orientar las prioridades de la Asociación en una etapa clave para la educación superior colombiana.

La entidad agrupa actualmente a 100 instituciones de educación superior públicas y privadas de distintas regiones del país. Además, su nueva dirección asumirá funciones a las puertas de la conmemoración de los 70 años de la organización, prevista para 2027.

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Quiénes integran el nuevo Consejo Directivo de Ascun

Además de su presidente y vicepresidente, el Consejo Directivo 2026-2028 cuenta con la participación de rectores y rectoras de distintas instituciones universitarias del país.

Entre sus integrantes están Raquel Bernal Salazar, de la Universidad de los Andes; John Jairo Méndez Arteaga, de la Universidad del Tolima; Ana María Piñeros Ricardo, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas; Ana Milena Maya González, de la Universidad Popular del Cesar, y Maritza Rondón Rangel, de la Universidad Cooperativa de Colombia.

También hacen parte Luquegi Gil Neira, de la Universidad de Antioquia; Eduardo Crissien Borrero, de la Universidad de la Costa; José Ismael Peña Reyes, de la Universidad Nacional de Colombia; fray Sergio Iván Rojas Díaz, de la Universidad de San Buenaventura; Hernán Porras Díaz, de la Universidad Industrial de Santander; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, y Martha Sofía González Insuasti, de la Universidad de Nariño.

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Los desafíos de las universidades para 2026-2028

De acuerdo con Ascun, uno de los principales retos de la nueva dirección será defender la sostenibilidad de las instituciones públicas y privadas, así como el carácter mixto del sistema de educación superior colombiano.

La agenda también contempla el diálogo con el nuevo Gobierno nacional y el Congreso de la República, además de la participación en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y en las iniciativas legislativas que incidan en el sector.

A estos desafíos se suman los cambios demográficos y sus efectos sobre la demanda educativa, la cobertura y la permanencia estudiantil. La transformación digital, la inteligencia artificial aplicada a la docencia y la investigación, y la confianza de la sociedad en las universidades también estarán entre las prioridades.

Al asumir la presidencia, Castilla Devoz planteó una visión de trabajo articulado entre las instituciones. «Una asociación que no solo representa, sino que articula; que no solo defiende, sino que propone», afirmó, según el comunicado de Ascun.

Su propuesta incluye avanzar hacia una financiación estable y justa, fortalecer los vínculos con la educación básica y media, promover trayectorias educativas flexibles e impulsar una inteligencia artificial con sentido humano y gobernanza compartida.

El balance que recibe la nueva dirección

Ascun destacó que durante el periodo 2024-2026 desarrolló más de 400 eventos y presentó el documento Educación superior: una apuesta intergeneracional por Colombia, con propuestas para el país.

La organización también consolidó su Observatorio Legislativo, participó en 101 instancias intersectoriales y mantuvo 27 convenios vigentes con asociaciones universitarias y consejos de rectores de 38 países. Asimismo, tomó parte en un consorcio colombiano cofinanciado por Erasmus+ y suscribió un memorando de entendimiento con el consorcio canadiense ‘Caldo’.

La Asociación informó, además, que renovó su certificación Icontec bajo la norma ISO 9001:2015 y articuló capacidades del sector para apoyar a comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

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Con esta nueva conformación, Ascun inicia un periodo enfocado en la cooperación entre instituciones, la autonomía universitaria y la calidad educativa, mientras prepara la celebración de sus siete décadas de trabajo en 2027.

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