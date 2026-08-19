Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se descubrió un esquema de adulteración de licor que trasciende lo habitual en la región. De acuerdo con información de El Espectador, la modalidad que normalmente afectaba botellas de whisky, ginebra, ron o aguardiente, ahora avanzó hacia la producción masiva de cerveza alterada para su distribución clandestina. Durante un operativo liderado por la Secretaría de Hacienda del departamento, en conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se hallaron 3.300 botellas de cerveza de diversas marcas que habían sido manipuladas artesanalmente, además de maquinaria para lavar y sellar nuevamente los envases, tapas nuevas, 250 unidades de licor adulterado y 2.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Los hechos dieron lugar a la captura en flagrancia de dos personas, quienes podrían recibir penas de hasta 12 años de prisión por el delito de alteración de bebidas alcohólicas.

Sigue a PULZO en Discover

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió sobre el impacto que esta nueva modalidad tiene tanto en la salud pública como en las finanzas del departamento, las cuales se ven directamente afectadas porque parte de estos recursos se destinan a áreas como la salud, la cultura y el deporte. En palabras del mandatario, citadas por El Espectador, "queremos alertar a toda la comunidad ya que la cerveza también está siendo materia de adulteración. No es común encontrar este tipo de prácticas con la cerveza". Hasta ahora, es la primera vez que se documenta un caso de este tipo en el departamento.

Durante la inspección, con apoyo de peritos especializados de la empresa Bavaria, las autoridades encontraron un montaje artesanal orientado a recolectar envases vacíos que luego eran rellenados y reintroducidos en el mercado informal. El gobernador Rey subrayó que este hallazgo evidencia la sofisticación creciente de quienes se dedican a adulterar bebidas alcohólicas y recalcó la importancia de adquirir productos únicamente en establecimientos reconocidos, así como de verificar cuidadosamente el estado de empaques, etiquetas y tapas antes de consumirlas. Advirtió además sobre los riesgos de las ofertas con precios demasiado bajos respecto al promedio, pues "una bebida como la cerveza manipulada clandestinamente puede, reiteramos, poner en riesgo su salud, inclusive su vida”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la adulteración de cerveza en Cundinamarca a la salud pública?

La adulteración de cerveza, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Jorge Emilio Rey citadas por El Espectador, representa un grave peligro para la salud pública. Consumir bebidas manipuladas clandestinamente puede llevar a intoxicaciones y consecuencias potencialmente fatales, por lo cual se recomienda adquirir productos únicamente en puntos de venta reconocidos y revisar minuciosamente su empaque antes de consumirlos.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades ante la falsificación de cervezas en Soacha?

Las autoridades aconsejan a los consumidores comprar siempre en establecimientos reconocidos, examinar cuidadosamente tapas, etiquetas y el estado de las botellas y rechazar ofertas cuyo precio esté muy por debajo del promedio del mercado. Estas acciones buscan dificultar la circulación de productos adulterados y reducir los riesgos asociados a su consumo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.