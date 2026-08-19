Por: El Espectador

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En los primeros 18 días de agosto, los incendios de cobertura vegetal en Cundinamarca arrasaron con 1.009 hectáreas, una cifra que representa casi el 65 % del total de superficie afectada en todo el año 2026 dentro del departamento. De acuerdo con el informe más reciente de la Delegación Departamental de Bomberos, solo entre el 1 y el 18 de agosto, se registraron y atendieron 161 emergencias vinculadas a incendios en 48 municipios, distribuidos en 12 provincias de la región.

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El alcance de estos siniestros durante agosto ha sido excepcional, pues aunque los 161 incendios equivalen apenas al 28,5 % del total reportado en el año (563 casos en 2026), la superficie devastada es mucho mayor comparada con los meses anteriores. Según precisa la Delegación, al cierre del informe las autoridades habían logrado controlar todos los incendios en el territorio, sin eventos activos o pendientes de liquidación.

Si bien el reporte oficial aún no detalla las causas concretas de cada fuego ni especifica qué ecosistemas o tipos de vegetación resultaron más afectados, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre la intensificación del fenómeno de El Niño. Según el Ideam, esta situación meteorológica trae consigo reducción de lluvias y aumento de temperaturas, condiciones que podrían agravarse a partir de septiembre y facilitar el surgimiento de nuevos incendios.

Ante este panorama, la Delegación Departamental de Bomberos subrayó que mantiene vigilancia constante junto a las autoridades locales, enfocándose en prevenir rebrotes, sobre todo en un periodo donde la sequía impulsa la expansión del fuego hacia zonas rurales y vías principales.

En cuanto a la preparación institucional, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) llamó a los 116 municipios a activar sus planes de contingencia, reunir sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y revisar la disponibilidad de recursos logísticos y técnicos. Paralelamente, se insistió en pautas preventivas para la comunidad: evitar quemas agrícolas, no abandonar residuos ni arrojar materiales inflamables en bosques y carreteras, y reportar cualquier inicio de incendio marcando a la línea 123. Además, provocarlo constituye un delito en Colombia, sancionado con penas de entre 3 y 6 años de cárcel y multas económicas proporcionales al daño causado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales recomendaciones de las autoridades de Cundinamarca frente a los incendios en agosto de 2026?

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran evitar la quema de vegetación para cultivos, no arrojar basura ni colillas encendidas en áreas rurales o boscosas, reportar cualquier fuego incipiente a la línea 123 y disponer de herramientas básicas de emergencia en zonas de alto riesgo. Además, insiste en la activación de los planes de contingencia a nivel municipal y la revisión de recursos técnicos para responder efectivamente a nuevas emergencias.

¿Cuál es el marco legal para quienes provocan incendios forestales en Colombia?

Según la información proporcionada por las autoridades en el informe, provocar un incendio forestal es un delito en Colombia. La ley establece penas de cárcel de entre 3 y 6 años, además de sanciones económicas proporcionales al daño ambiental causado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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