La búsqueda en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca, mantiene en alerta a los organismos de emergencia luego del accidente entre dos embarcaciones que dejó a una mujer desaparecida. Según informó Noticias RCN, la persona buscada fue identificada como Sandy Astrid Serene Ruiz, de 59 años, residente de ese municipio.

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La emergencia ocurrió durante la mañana del lunes 17 de agosto, cerca del sector del Club La Marina. Una de las embarcaciones terminó completamente sumergida luego del percance, mientras sus ocupantes intentaban salir del agua.

La lancha transportaba cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad. Cuatro de los pasajeros lograron llegar a la superficie y recibieron ayuda de otras embarcaciones que se encontraban en el sector.

Sin embargo, Sandy Astrid Serene Ruiz no consiguió salir de la embarcación que quedó bajo el agua. Desde entonces, familiares y organismos de socorro permanecen atentos al operativo desplegado para ubicarla.

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¿Cómo ocurrió el accidente en el embalse de Tominé?

De acuerdo con el reporte de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la alerta fue recibida a las 11:39 de la mañana. La primera información apunta a un accidente entre dos embarcaciones, aparentemente después de que una de ellas se enredara con una cuerda utilizada durante una práctica acuática.

Bomberos, personal médico, policías y otras personas que se encontraban en la zona auxiliaron a los pasajeros que consiguieron salir del agua. Posteriormente, equipos especializados se desplazaron hasta el lugar.

La búsqueda quedó en manos del Grupo Especializado de Rescate Acuático de Bomberos de Cundinamarca. Los equipos cuentan con buzos y herramientas especializadas para rastrear el área donde ocurrió el hundimiento.

Búsqueda en Guatavita tuvo que ser suspendida

Las condiciones del embalse dificultaron las labores. Alrededor de las 6:00 de la tarde del lunes se tomó la decisión de suspender temporalmente las inmersiones debido a la poca visibilidad, las condiciones climáticas y los riesgos para los rescatistas.

El operativo fue programado para continuar desde las primeras horas de este martes 18 de agosto, con personal especializado y apoyo de otros organismos de emergencia.

La búsqueda se concentrará en el punto donde ocurrió el hundimiento y en sectores que puedan ser establecidos mediante los rastreos. Mientras tanto, la familia de Sandy Astrid Serene Ruiz permanece a la espera de noticias sobre su paradero.

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