Por: El Espectador

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Una mujer identificada como Sandi Astrid Serene Ruiz, de 59 años, continúa desaparecida tras el siniestro que sucedió en la tarde del lunes 17 de agosto en el embalse de Tominé, municipio de Guatavita, en Cundinamarca. De acuerdo con los organismos de socorro citados en El Espectador, el accidente se produjo cuando dos lanchas pertenecientes al Club La Marina chocaron, provocando el hundimiento de una de ellas. Cuatro personas se encontraban a bordo de la embarcación afectada, y tras la intervención de los equipos de emergencia, solo tres lograron ser rescatadas con vida. Reportes preliminares indican que la mujer ahora desaparecida sería familiar de los otros ocupantes.

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Según los bomberos de la zona, el choque se habría originado por una cuerda utilizada para la práctica de deportes acuáticos, la cual terminó enredándose entre ambas lanchas. Aunque todos los ocupantes llevaban chalecos salvavidas, solo tres fueron hallados tras caer al agua y presentaron síntomas de hipotermia, motivo por el que recibieron atención de primeros auxilios y mantas térmicas por parte de los rescatistas. Los conductores de ambas embarcaciones fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita para ser valorados.

El operativo de búsqueda de la lancha hundida y de la mujer desaparecida se mantuvo durante la tarde. Sin embargo, las bajas temperaturas del agua en el embalse dificultaron las maniobras e hicieron que fuera necesario suspender los esfuerzos nocturnos, en aras de proteger la seguridad de los rescatistas. El alcalde de Guatavita informó que la búsqueda se reanudará durante la mañana del martes 18 de agosto. Para reforzar la operación se gestionaron equipos de sonar, una tecnología que, según Bomberos Cundinamarca, ayuda a detectar estructuras metálicas bajo el agua, lo que facilitaría la localización de la lancha y permitiría a los buzos enfocar mejor su labor.

Además, las autoridades restringieron el ingreso de otras embarcaciones en el sector del club náutico con el objetivo de evitar interferencias en las labores de los equipos de emergencia. En este momento, la prioridad de los organismos de socorro es localizar a Sandi Astrid Serene Ruiz, mientras se investiga en detalle el contexto en que ocurrió la colisión y se verifican las condiciones de seguridad en que navegaban ambas lanchas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de lanchas en el embalse de Tominé?

El accidente se produjo cuando dos lanchas del Club La Marina chocaron, provocando el hundimiento de una de ellas en el embalse de Tominé, Guatavita. De las cuatro personas que iban a bordo, tres fueron rescatadas, mientras que una mujer sigue desaparecida. Las investigaciones señalan que una cuerda utilizada para deportes acuáticos podría haber sido la causa del choque, al enredarse entre las embarcaciones, según los reportes de los bomberos y organismos de socorro citados por El Espectador.

¿Por qué suspendieron la búsqueda de la mujer desaparecida en el embalse de Tominé?

La búsqueda fue suspendida durante la noche debido a las bajas temperaturas del agua, lo que ponía en riesgo la integridad de los rescatistas y dificultaba las labores de rastreo. De acuerdo con las autoridades, se tiene previsto reanudar las operaciones con el apoyo de equipos de sonar, que permiten localizar objetos metálicos bajo el agua, herramienta clave para ubicar la lancha hundida y la posible localización de la desaparecida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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