Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La representante a la Cámara Mafe Carrascal lanzó un fuerte llamado al Gobierno nacional y puso sobre la mesa la urgencia de modificar tanto la capacidad institucional como las políticas frente a los incendios forestales, en medio de una emergencia que Colombia aún no logra superar tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En diversas regiones, continúan activos múltiples incendios forestales, lo que ha profundizado la crisis enfrentada por la ciudadanía, especialmente en departamentos como Tolima y Quindío, según información reportada por las autoridades y citada por El Diario.

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Carrascal, integrante del Pacto Histórico, indicó que el país debe abandonar el “negacionismo climático” y subrayó el riesgo de que las políticas de austeridad limiten la capacidad de las instituciones para responder a emergencias naturales. De acuerdo con las cifras citadas, para el 13 de agosto se mantenían activos 36 incendios forestales y otros 45 habían sido controlados o liquidados. En total, ya se veían afectadas alrededor de 1.195 hectáreas de cobertura vegetal, lo que refleja la gravedad de la situación.

Cabe destacar que el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) mantiene un sistema diario de monitoreo sobre la amenaza de incendios en la vegetación, basando sus análisis en factores como precipitaciones recientes, temperaturas máximas y pronósticos del clima. Según explica esta entidad, más de 300 municipios se encuentran bajo alerta, lo que permite a las autoridades activar medidas preventivas y planes de respuesta temprana ante este tipo de eventos.

Los departamentos con mayor número de municipios afectados incluyen Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, de acuerdo con datos entregados por las mismas autoridades. Frente a este panorama, Carrascal enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de Colombia para enfrentar retos climáticos y ambientales, sosteniendo que se deben priorizar la prevención y la adaptación antes que las respuestas reactivas.

Mientras tanto, organismos de socorro continúan trabajando para controlar los focos activos y las autoridades piden a la ciudadanía evitar quemas, reportar cualquier columna de humo y permanecer atentos a las recomendaciones oficiales. El Ideam insiste en que sus pronósticos son recursos para la prevención, mientras que la atención operativa está en manos de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone Mafe Carrascal sobre la gestión estatal en emergencias climáticas?

Mafe Carrascal propone que el estado fortalezca sus capacidades institucionales y abandone tanto las políticas de austeridad como el “negacionismo climático”. Sugiere, además, que la atención a emergencias debe estar basada en la prevención y adaptación al cambio climático, y no limitarse a controlar crisis una vez se han desbordado.

¿Cuántos incendios forestales y hectáreas afectadas reportan las autoridades en Colombia?

Según las cifras citadas por las autoridades para el 13 de agosto, había 36 incendios forestales activos, 45 controlados o liquidados, y unas 1.195 hectáreas de cobertura vegetal afectadas en varias regiones del país, con departamentos como Tolima, Quindío y Cundinamarca particularmente impactados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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