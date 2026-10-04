Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fallecimiento de Javier Humberto Silva, reconocido entrenador físico de Ibagué, causó un profundo impacto entre quienes compartieron con él en la vida profesional y personal. El trágico desenlace ocurrió este viernes 2 de octubre en la Clínica Asotrauma, donde Silva permanecía hospitalizado desde el 12 de septiembre después de un grave accidente de tránsito en la vía hacia El Totumo. La noticia fue confirmada, de acuerdo con El Nuevo Día, medio que ha seguido de cerca el caso y el proceso posterior a su deceso.

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Tras conocerse la partida de Silva, su esposa, Natalia Jiménez, acudió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida. Allí recordó la relación que construyeron y la profunda huella que dejó Javier en su familia. “Gracias por tu protección, por amarme tan incondicional”, fue una de las frases con las que evocó los años compartidos junto a su esposo. Jiménez describió a Javier como un hombre fuerte, inteligente y trabajador, con metas y sueños en los que siempre involucraba a su familia. Destacó también los recuerdos de los viajes, los bailes y los momentos cotidianos que formaron parte de su vida en común, así como las muestras de cariño y las bromas que caracterizaban su relación. “Siempre te amaré hasta la luna, vida mía. Ayúdame a ser tan fuerte como tú en este momento. Te amo”, expresó finalmente en su despedida pública.

En cuanto a las circunstancias del accidente, El Nuevo Día informó que Javier Silva fue víctima de un choque cuyo origen permanece bajo investigación. Entre las versiones preliminares, se señala que podría haberse tratado de una invasión de carril por parte de un campero y el posible estado de embriaguez de su conductor, hipótesis que aún deberán ser corroboradas por las autoridades competentes. Mientras tanto, la ciudad de Ibagué lamenta la pérdida de uno de sus entrenadores más destacados, recordado no solo por su entrega profesional, sino por el cariño y el compromiso que mostró con sus seres queridos.

Desde El Nuevo Día se enviaron condolencias a la esposa, el hijo, los familiares, amigos y allegados de Javier Humberto Silva, quienes, en medio del dolor, conservan el recuerdo de su legado en la comunidad deportiva de Ibagué.

¿Quién era Javier Humberto Silva y por qué era reconocido en Ibagué?

Javier Humberto Silva era un conocido entrenador físico en Ibagué, apreciado tanto en el entorno deportivo como entre sus allegados. Su fallecimiento causó conmoción por la trayectoria que construyó en la ciudad y por el cariño de su familia y comunidad, como relató su esposa tras su deceso, de acuerdo con El Nuevo Día.

¿Qué información se conoce sobre el accidente de Javier Silva en la vía hacia El Totumo?

Según El Nuevo Día, Javier Silva sufrió un grave accidente el 12 de septiembre en la vía hacia El Totumo, por el que permaneció hospitalizado hasta su muerte. Las autoridades investigan si hubo invasión de carril por parte del campero involucrado y si su conductor se encontraba en estado de embriaguez, sin que aún existan conclusiones oficiales sobre las causas del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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