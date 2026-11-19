Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva polémica sacude a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, luego de que surgieran dudas sobre la autenticidad de los documentos académicos con los que habría acreditado sus estudios. La controversia, expuesta por Caracol Radio y Blu Radio, gira en torno al diploma de bachiller que Estrada habría presentado. Según estas emisoras, la congresista obtuvo el título de Bachiller de Media Técnica, con especialidad en Comercio, en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, localizada en Caramanta, Antioquia. El diploma fija la fecha de graduación en el 25 de noviembre de 2017 y refiere como soporte el Acta General de Graduación número 32, folio 29.

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El asunto tomó otro rumbo cuando, al revisar el registro oficial de graduación de esa institución, se detectó que el nombre de Luz Verónica Estrada Holguín no aparece en el listado de los 14 estudiantes que recibieron el título ese día. Diversas fuentes consultadas por Blu Radio aseguraron que el acta es auténtica, lo que abrió la posibilidad de que el diploma presentado por Estrada no corresponda a ese registro. Estos documentos habrían sido aportados por la congresista para su vinculación contractual con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y reposarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Junto con este caso, se revive el cuestionamiento sobre el supuesto título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia que Estrada habría presentado a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con la propia universidad, tras revisar sus archivos, no hay constancia de que Estrada haya sido estudiante o egresada del programa en la sede Medellín. Además, la copia del diploma no fue expedida por la universidad, según constató el rector José Ismael Peña, quien explicó que la alerta sobre el documento fue elevada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA). La universidad informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Jennifer Pedraza, senadora, pidió públicamente la renuncia de Estrada y exigió respeto por la universidad pública, mientras que otros congresistas han solicitado que se investiguen las presuntas irregularidades. El Pacto Histórico, por su parte, anunció que el caso será analizado por su comité de ética, reiterando el principio de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. La controversia se amplía, pues no solo está en entredicho el título universitario, sino ahora también el diploma de bachiller, dejando en manos de las autoridades competentes la verificación de la autenticidad de los documentos y la responsabilidad correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la controversia sobre los documentos académicos de Luz Verónica Estrada?

La controversia surge a raíz de inconsistencias entre el diploma de bachiller presentado por Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara, y el acta de graduación de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia. Según información difundida por Caracol Radio y Blu Radio, el nombre de Estrada no aparece en el acta de graduación que soportaría su diploma, lo que ha generado dudas sobre la autenticidad de los documentos académicos presentados para acreditar su formación escolar y profesional.

¿La Universidad Nacional de Colombia confirmó si Luz Verónica Estrada es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia?

No. La Universidad Nacional de Colombia, tras revisar sus registros físicos y digitales, informó que no encontró evidencia de que Luz Verónica Estrada haya sido estudiante o egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia en su sede Medellín. Además, señaló que el diploma presentado por la congresista no fue expedido por la institución, según explicó el rector José Ismael Peña con base en la alerta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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