Una mujer continúa desaparecida luego del accidente registrado durante la tarde del lunes festivo, cuando dos lanchas chocaron en el embalse de Tominé, en jurisdicción de Guatavita, Cundinamarca. Una de las embarcaciones terminó hundida y tres personas lograron ser rescatadas.

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La desaparecida fue identificada como Sandy Astrid Berenice Ruiz, madre de uno de los ocupantes de las embarcaciones involucradas. Tras conocerse el accidente, organismos de socorro desplegaron un operativo para tratar de ubicarla, aunque las primeras horas de búsqueda terminaron sin resultados.

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¿Qué habría provocado el choque de las lanchas?

Una de las principales hipótesis que manejan inicialmente las autoridades apunta a que las manilas o cuerdas de las dos embarcaciones se habrían entrelazado, situación que habría ocasionado el choque.

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La versión fue recogida a partir de testimonios de personas que se encontraban en una lancha cercana y que observaron lo ocurrido. De acuerdo con esos relatos, el enredo de las cuerdas habría provocado la colisión y, posteriormente, el hundimiento de una de las embarcaciones.

Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las circunstancias que deberán ser establecidas durante la investigación. El accidente ocurrió en la tarde del lunes 17 de agosto. Una de las lanchas pertenecía al Club La Marina y terminó bajo el agua después del impacto.

Tras el choque, los ocupantes de otra embarcación que se encontraba en las inmediaciones acudieron para auxiliar a quienes habían quedado en el agua.

La intervención permitió rescatar a tres personas. Los conductores de las dos lanchas fueron trasladados posteriormente al Hospital San Antonio de Guatavita, donde recibieron valoración médica. La situación más preocupante fue la de Sandy Astrid, quien no pudo ser localizada después del hundimiento.

Los organismos de emergencia activaron un operativo para encontrar a la mujer. Según información recogida por Blu Radio, durante varias horas se realizaron maniobras de búsqueda, incluidas inmersiones con buzos en diferentes puntos del embalse.

Las condiciones del cuerpo de agua, sin embargo, representaron una dificultad para los equipos de rescate y las primeras labores no permitieron establecer el paradero de Ruiz.

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Por esta razón, las autoridades y organismos de socorro tienen previsto retomar este martes 18 de agosto las labores de búsqueda, con el objetivo de localizar a la mujer.

Mientras continúan las operaciones, las autoridades avanzan en la recopilación de información para determinar con precisión cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades que puedan derivarse del accidente.

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