La zozobra y el miedo continúan apoderándose de los habitantes en varias regiones del país. En el marco de la emergencia nacional provocada por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto —un sismo de magnitud 7,4 que dejó un trágico saldo superior a los 280 muertos y cuantiosas afectaciones estructurales—, la tierra no ha parado de moverse. Las autoridades confirmaron que ya se registran más de 325 réplicas asociadas a este gran evento telúrico.

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La situación se tornó especialmente tensa durante la madrugada de este martes 18 de agosto, cuando una nueva cadena de temblores sacudió el occidente del país, específicamente en el departamento del Chocó, impidiendo que muchos ciudadanos pudieran conciliar el sueño debido al temor constante de un nuevo evento de gran magnitud.

De acuerdo con los boletines oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la actividad sísmica se concentró en varias zonas chocoanas a lo largo de la noche y la madrugada:

11:05 p. m. (del 17 de agosto): Se reportó un evento sísmico con magnitud 3.0 y profundidad superficial, localizado en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó.

11:59 p. m. (del 17 de agosto): Un nuevo movimiento de magnitud 2.5 sacudió la región con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, esta vez en el municipio de Medio San Juan (Andagoya).

12:03 a. m. (del 18 de agosto): Minutos después de la medianoche, los sistemas del SGC registraron un sismo de magnitud 2.8, también con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, con epicentro en Carmen del Darién (Curbaradó).

3:42 a. m. (del 18 de agosto): Ya entrada la madrugada, la tierra volvió a sentirse con un temblor de magnitud 3.1 y profundidad superficial, registrado en el municipio de Istmina.

Estos constantes movimientos han reactivado el miedo en una población que aún no se recupera del impacto emocional y físico del terremoto principal. A través de las redes sociales, ciudadanos de distintas zonas del occidente y el centro del país manifestaron que la seguidilla de sismos nocturnos les impidió dormir, manteniéndolos en alerta ante cualquier eventualidad, mientras los organismos de socorro continúan monitoreando de cerca el comportamiento de estas réplicas.

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