Por: El Espectador

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Sandy Astrid Senere Ruiz, una mujer de 59 años, permanece desaparecida tras el choque de dos lanchas en el embalse de Tominé, una zona ubicada en jurisdicción del municipio de Guatavita. El accidente se produjo en la tarde del lunes 17 de agosto y ha movilizado a diversos organismos de emergencia, que hasta ahora no han logrado dar con el paradero de la mujer. De acuerdo con la información suministrada por la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca, Sandy Astrid Senere Ruiz era una de las cuatro personas que viajaban en una de las embarcaciones pertenecientes al Club La Marina, la cual terminó hundiéndose tras el impacto. Los otros tres pasajeros pudieron ser rescatados con vida y, aunque presentaron signos de hipotermia, los equipos de atención de emergencia lograron estabilizarlos.

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Los primeros reportes indican que el incidente habría comenzado cuando unas sogas de las embarcaciones se entrelazaron, desatando la colisión y causándole un daño que llevó al hundimiento de una de las lanchas. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no se han establecido de manera definitiva las causas precisas del siniestro.

La emergencia se reportó a las 11:39 a.m., y solo 12 minutos después los organismos de rescate iniciaron las labores de búsqueda de la mujer desaparecida. Estas labores han estado marcadas por condiciones adversas, pues las bajas temperaturas y la naturaleza del embalse dificultan el trabajo de los socorristas. De hecho, durante la noche, el operativo tuvo que ser suspendido, y las acciones se retomaron en las primeras horas del martes 18 de agosto.

Para la búsqueda se han sumado no solo los bomberos de Cundinamarca y organismos operativos, sino también buzos especializados y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Una de las novedades en esta jornada es el uso de equipos de sonar, tecnología empleada para detectar objetos bajo el agua, lo que facilita ubicar la embarcación hundida y delimitar el área de rastreo para la localización de la persona desaparecida.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) coordina la emergencia desde un Puesto de Mando Unificado (PMU). Desde allí se articulan los trabajos entre la Alcaldía de Guatavita, los Bomberos y demás entidades participantes en el operativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en el embalse de Tominé?

De acuerdo con la información proporcionada por la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca y los organismos de rescate, la búsqueda de la mujer desaparecida ha contado con la participación de buzos especializados, Bomberos de Cundinamarca, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y equipos de sonar. Aunque durante la noche se suspendieron las labores debido a las condiciones adversas y bajas temperaturas del embalse, los operativos se retomaron desde las primeras horas del martes 18 de agosto, ampliando el rastreo bajo el agua para intentar localizar la embarcación hundida y a la mujer.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado y cómo funciona en emergencias como la de Guatavita?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un espacio de coordinación en el que diferentes organismos y autoridades, como la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, la Alcaldía local y cuerpos de bomberos, supervisan y articulan las acciones necesarias frente a una emergencia. En el caso del accidente en el embalse de Tominé, el PMU ha permitido centralizar la toma de decisiones, asignar recursos y organizar los equipos de rescate para una respuesta más eficaz y ordenada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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