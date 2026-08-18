Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 19 de agosto de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha informado sobre una suspensión temporal del suministro de agua en diferentes zonas de Bogotá y en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. De acuerdo con la información oficial publicada por la EAAB y replicada por el portal bogota.gov.co, las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento y mejoras que buscan optimizar el abastecimiento en las localidades afectadas y reducir las probabilidades de daños mayores en redes y accesorios de agua.

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En la capital, los cortes de agua afectan especialmente a las localidades de Chapinero, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. En Chapinero, la suspensión inicia desde las 9:00 a.m. y se extenderá por 24 horas, abarcando el tramo entre las calles 81 y 87, entre carreras 7 y 13, en los barrios Cabrera y El Retiro, donde se llevarán a cabo empates de redes de acueducto. Por otro lado, en Ciudad Bolívar, el corte se desarrollará en el mismo horario en barrios como Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba debido a labores de mantenimiento preventivo. En tanto que en Tunjuelito el suministro será interrumpido desde las 10:00 a.m. en áreas como Abraham Lincoln, San Carlos, San Benito, Parque El Tunal, Área Artillería y las inmediaciones del Colegio INEM Santiago, por motivo de mantenimiento correctivo.

La restricción no solo se limita a Bogotá. En el municipio de Soacha también habrá suspensión de agua desde las 10:00 a.m. por un periodo de 24 horas en sectores como Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, San Mateo, entre otros, así como en el Barrio Las Huertas; estos trabajos son catalogados como cierres a terceros y se desarrollan en coordinación con la empresa de acueducto local.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para mitigar los efectos del corte, tales como llenar los tanques de reserva previamente, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, usar el recurso con responsabilidad priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar el servicio de carrotanques, sobre todo para centros de salud y lugares con alta concurrencia. Este servicio puede gestionarse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha afectados por los cortes de agua el 19 de agosto de 2026?

Los cortes programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el 19 de agosto impactan barrios como Cabrera y El Retiro en Chapinero, junto con múltiples sectores de Ciudad Bolívar y Tunjuelito. En Soacha, la interrupción afecta sectores como Terreros, Bosques de Tibanica, San Mateo y el Barrio Las Huertas, todos mencionados específicamente en el reporte oficial.

¿Qué medidas recomienda la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá y Soacha?

La EAAB sugiere llenar tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y hacer uso racional del recurso priorizando higiene y alimentación. Además, el servicio de carrotanques está disponible para hospitales y sitios de alta afluencia, solicitándolo directamente por la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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