Un video difundido en redes sociales causó preocupación entre habitantes de Madrid, Cundinamarca, después de que un joven de 23 años, herido con arma de fuego, tuviera que abordar una buseta para intentar llegar a un centro médico.

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Las imágenes fueron divulgadas por el medio digital local El Informativo Madrid Cundinamarca y muestran al hombre lesionado mientras permanece dentro del vehículo. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido víctima de un ataque ocurrido en el municipio.

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Según el relato de un testigo registrado en el video, el joven habría abordado la buseta en inmediaciones del parque de Santa María con la intención de dirigirse hacia un CAI.

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La situación causó alarma entre los pasajeros, quienes observaron que el hombre presentaba una herida de bala. De acuerdo con el testimonio difundido, se habría solicitado la presencia de una ambulancia y de la Policía, pero la ayuda no habría llegado de manera inmediata.

“El joven se montó en una buseta en el parque de Santa María y se dirigía al CAI”, relató el testigo, según el medio local.

Ante la situación, el conductor del vehículo habría tomado la decisión de trasladar al herido hasta el Hospital Santa Matilde, donde finalmente recibió atención médica.

Por ahora, no se ha informado públicamente cuál es el estado de salud del joven ni se han establecido las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Tras conocerse el hecho, las autoridades iniciaron las respectivas verificaciones para establecer qué ocurrió y determinar quién estaría detrás de la agresión. Dentro de las labores investigativas se contempla la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector, además de la recopilación de testimonios que permitan reconstruir los momentos previos al ataque.

Hasta el momento tampoco se han reportado capturas relacionadas con el caso. La situación volvió a causar cuestionamientos entre habitantes de Madrid, quienes han expresado preocupación por diferentes hechos de inseguridad registrados recientemente en el municipio.

La percepción de inseguridad también ha llevado a ciudadanos a llevar a cabo manifestaciones para solicitar mayores acciones de las autoridades. El pasado 8 de agosto, habitantes de Madrid realizaron protestas y algunos bloqueos para exigir mayores controles y presencia institucional en diferentes sectores de la población.

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En videos publicados en redes sociales, algunos residentes expresaron su inconformidad por hechos relacionados con delincuencia y también por el crecimiento de las ventas informales.

Sin embargo, las cifras oficiales presentan un panorama diferente en algunos indicadores. De acuerdo con un reporte de la Gobernación de Cundinamarca publicado el 2 de julio de 2026, el hurto a establecimientos comerciales había registrado una disminución del 22 %. Pese a ese dato, algunos residentes sostienen que los hechos que presencian en sus barrios alimentan la sensación de inseguridad.

Mientras avanzan las investigaciones por el ataque contra el joven de 23 años, las autoridades deberán establecer no solo quién fue el responsable de la agresión, sino también reconstruir lo ocurrido desde el momento en que la víctima resultó herida hasta su llegada al Hospital Santa Matilde.

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