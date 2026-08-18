Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, ha dado a conocer el más reciente informe técnico consolidado con corte al 17 de agosto de 2026 a las 12:00 p. m., documento que detalla el impacto que dejó el sismo del 10 de agosto en la región. Este reporte oficial resulta clave para dimensionar los daños sufridos tanto en la capital, Santiago de Cali, como en los municipios del departamento, así como para orientar las labores de inspección y respuesta de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el informe, la afectación humana alcanza cifras dolorosas: se han reportado hasta la fecha 189 personas fallecidas a causa del sismo, de las cuales 123 pertenecen a Santiago de Cali y 66 al resto del departamento. En cuanto a personas heridas, el total asciende a 3.555, distribuido en 1.485 casos en la capital y 2.070 en los municipios. Estos datos reflejan la magnitud de la emergencia y el reto para la red de salud departamental, que mantiene activos sus protocolos a fin de atender oportunamente a los lesionados.

El balance de daños materiales es igualmente preocupante. Se contabilizan 45.098 viviendas averiadas, mientras que 9.959 resultaron totalmente destruidas. La mayor parte de estas viviendas destruidas, 9.906, están ubicadas fuera de Cali, y solo 53 corresponden a la ciudad. Además, 488 edificaciones presentan colapso o daños severos: 230 de ellas en Cali y 258 en el resto del Valle. Más allá de las viviendas, el sismo impactó gravemente la infraestructura educativa y de salud, con 837 centros educativos (214 en Cali y 623 en el departamento) y 74 centros de salud afectados (10 en la capital y 64 en otros municipios).

El reporte agrega que 224 centros comunitarios han resultado dañados y hay afectación en 117 puntos de infraestructura vial fuera de Cali. Para brindar refugio a quienes han perdido su hogar, en Santiago de Cali funcionan actualmente 20 albergues temporales, los cuales acogen a 527 personas. La gobernación enfatiza en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y consultar información únicamente a través de boletines o comunicados de la entidad y de los comités municipales de gestión del riesgo.

La recuperación de las zonas afectadas exige un esfuerzo institucional permanente y la colaboración de la ciudadanía, quien debe cumplir estrictamente las normas de seguridad establecidas para reconstruir el tejido social y la infraestructura regional. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance de fallecidos y heridos tras el sismo en el Valle del Cauca de agosto de 2026?

Según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, el sismo del 10 de agosto dejó 189 personas fallecidas y 3.555 heridas, cifras que abarcan tanto Santiago de Cali como el resto del departamento, con el mayor número de víctimas en la capital.

¿Cómo es la afectación a viviendas e infraestructura en Cali y otros municipios tras el terremoto?

El reporte oficial indica que 45.098 viviendas resultaron averiadas y 9.959 fueron destruidas. La mayor parte de la destrucción está en los municipios distintos a Cali. Edificaciones públicas, centros educativos, de salud y comunitarios, así como vías, también sufrieron importantes daños, complicando la recuperación de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.