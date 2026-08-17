Escrito por:  Redacción Nación
Ago 17, 2026 - 6:56 pm

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó el balance de víctimas relacionadas con el terremoto del 10 de agosto y entregó un nuevo listado de personas identificadas.

(Vea también: ¿Qué significan las marcas verdes, amarillas y rojas en las casas tras un terremoto? Esto debe saber)

De acuerdo con la entidad, hasta la fecha han sido recibidos 298 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Del total, 288 víctimas ya fueron identificadas, entre ellas 21 menores de edad. Además, 283 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, según el reporte de Medicina Legal.

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El listado corresponde al corte de la 1:00 p. m. del domingo 16 de agosto y reúne las víctimas identificadas hasta ese momento.

A continuación, se relaciona la lista actualizada de víctimas identificadas:

Unidad Básica Nombre Sexo Edad
1 Manizales Fernando Alonso González Masculino 70
2 Manizales Catalina Arango Sandoval Femenino 18
3 Manizales Oscar de Jesús Henao Marín Masculino 78
4 Manizales Luis Alberto Duque Cortes Masculino 42
5 Manizales Graciela Zapata López Femenino 72
6 Belén de Umbría José Yovany Agudelo Sánchez Masculino 46
7 Cartago Elizabet Osorio Henao Femenino 66
8 Cartago Sandra Milena Molina Martínez Masculino 31
9 Cartago Leonor Panesso de Marín Femenino 81
10 Cartago Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez Masculino 70
11 Pereira Lina Marcela Rodas Cuartas Femenino 37
12 Pereira Julián Andrés Mejía Moreno Masculino 27
13 Pereira Sandra Patricia Chica Montoya Femenino 47
14 Pereira Gilberto de Jesus Giraldo Lopez Masculino 74
15 Pereira Pilar Jiménez Toquica Femenino 81
16 Pereira Sergina Moncada Aguirre Femenino 71
17 Pereira Argensola del Socorro González Gutiérrez Femenino 82
18 Pereira Paula Andrea Franco Bustamante Femenino 44
19 Pereira Dargui González Guerrero Masculino 49
20 Pereira Angela María Acosta González Femenino 46
21 Pereira Juan Manuel Toro Sánchez Masculino 30
22 Pereira Wilson de Jesús Largo Trejos Masculino 57
23 Pereira Luis Fernando Ossa Hernández Masculino 62
24 Pereira Pedronel Diaz Diaz Masculino 64
25 Pereira Aracelly Daza Valencia Femenino 61
26 Pereira Juan Carlos Gil Ulloa Masculino 47
27 Pereira R D R Q Masculino 17
28 Pereira Derly Angelica Martínez Flórez Femenino 25
29 Pereira Vanessa Gómez Molina Femenino 28
30 Pereira Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Femenino 38
31 Pereira Kevin Styven Álvarez Mosquera Masculino 30
32 Pereira Rosa Angelica Maya Maya Femenino 76
33 Pereira María Mariela Granada Echeverry Femenino 67
34 Pereira Guillermo Orrego Flórez Masculino 59
35 Pereira Blanca Libia Hincapié Londoño Femenino 82
36 Pereira José Fernando Valencia Cañas Masculino 51
37 Pereira Nubredin Ortiz Londoño Masculino 85
38 Pereira Sorley Aracelly Villa Guevara Femenino 64
39 Pereira Aleida Campiño Trujillo Femenino 63
40 Pereira Magola Quiceno López Femenino 71
41 Pereira Andrea Carolina Puliche Blandon Femenino 30
42 Pereira Mariana Santa Gómez Femenino 65
43 Pereira Pablo Andrés Rivera Avirama Masculino 26
44 Pereira María Dalila Moncada Aguirre Femenino 84
45 Pereira José Fernando Granada Gutiérrez Masculino 60
46 Pereira Flor de María González de Arenas Femenino 85
47 Pereira Juan Carlos Aristizabal López Masculino 62
48 Pereira L S L H Femenino 10
49 Pereira Sigifredo Heredia Manso Masculino 65
50 Pereira María Leticia Hernández Rendon Femenino 60
51 Pereira Fanny Moncada Aguirre Femenino 66
52 Pereira Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Femenino 59
53 Pereira Sofia Martínez Martínez Femenino 38
54 Pereira Floralba Londoño Pulgarín Femenino 63
55 Pereira Martha Lucía Gómez Grisales Femenino 43
56 Pereira Daniela Gutiérrez Tangarife Femenino 30
57 Pereira Juan José Zapata Chica Masculino 19
58 Pereira Jesús Emilio Castro Hincapié Masculino 55
59 Pereira María Valeria Arcila Roldan Femenino 25
60 Pereira María Elvia Ruiz de Jiménez Femenino 69
61 Pereira María Estrella Benitez Herrera Femenino 69
62 Pereira Valentina Gallego Osorio Femenino 27
63 Pereira Jhon Jairo Zuluaga Masculino 53
64 Pereira María Rosalba Morales Batero Femenino 76
65 Pereira Anselmo Guevara Navarro Masculino 76
66 Pereira Carlos Alberto Jaramillo Duque Masculino 30
67 Pereira Julián Arango Hernández Masculino 62
68 Pereira Jorge Luis Muñoz Marín Masculino 69
69 Pereira Jorge Luis Guevara Aguilar Masculino 53
70 Pereira María Catalina López Vasquez Femenino 46
71 Pereira Teresita Meza de López Femenino 77
72 Pereira Iván Felipe Morales Grajales Masculino 21
73 Pereira Kevin Diaz Hernández Masculino 19
74 Pereira Flor María Martínez de Chaux Femenino 73
75 Pereira María Cristina Giraldo Hernández Femenino 83
76 Pereira Gloria Amparo Monsalve Álvarez Femenino 68
77 Pereira Ceneida Ramírez Arango Femenino 45
78 Pereira Richard Alejandro Cardona Cañaveral Masculino 22
79 Pereira María Melida Toro de Sossa Femenino 75
80 Pereira Susana López de Guzman Femenino 86
81 Pereira Leidy Marcela Morales Arias Femenino 34
82 Pereira Alberto Gómez Agudelo Masculino 92
83 Pereira Ofelia Franco de Zapata Femenino 73
84 Pereira Luz María Hinestroza Renteria Femenino 51
85 Pereira Mario Ceballos Jaramillo Masculino 70
86 Pereira María Dolores Hoyos de Ruiz Femenino 76
87 Pereira Carlos Alberto Guzman López Masculino 64
88 Pereira Nubia Bonilla Álzate Femenino 86
89 Pereira Remigia Norma George Femenino 85
90 Pereira Arnulfo Galeano Buitrago Masculino 83
91 Pereira Carlos Hernán Escarria Maldonado Masculino 44
92 Pereira Humberto Aguirre García Masculino 81
93 Pereira Cinthia Silieth Ortega Serrano Femenino 38
94 Pereira Ana Silvia Rodríguez Daza Femenino 70
95 Pereira Miguel Ángel Fernández Estrada Masculino 35
96 Pereira Carlos Augusto Vargas Rodriguez Masculino 65
97 Pereira Ana Victoria Mejía Osorio Femenino 48
98 Pereira Luis Carlos Velasco Gutiérrez Masculino 63
99 Pereira José Manuel Castaño Tejada Masculino 72
100 Pereira Manuel Enrique Gómez Ariza Masculino 59
101 Pereira Jhon Alexander Motato Masculino 40
102 Pereira José Gregorio Aquino Ceballos Masculino 29
103 Pereira Rafael Antonio Aquino Ceballos Masculino 41
104 Pereira Irma Rodríguez Daza Femenino 80
105 Pereira Carlos Alberto Londoño Lozano Masculino 64
106 Pereira Humberto Jovanny Jiménez Ruiz Masculino 47
107 Pereira Miguel Ángel Vidales Cardona Masculino 30
108 Pereira Juan Fernando Rodríguez Álvarez Masculino 28
109 Pereira Juan Felipe Giraldo Cárdenas Masculino 23
110 Pereira Largo Sánchez Daniela Andrea Femenino 31
111 Pereira Vanegas Restrepo Humberto Masculino 82
112 Pereira Lorena Ramírez Ospina Femenino 53
113 Pereira Nuurmy Mckencie Gallardo Femenino 51
114 Pereira Rocío Heredia Manzo Femenino 59
115 Pereira Miguel Héctor Antonio López Rivera Masculino 88
116 Armenia-Calarcá Diana Marcela Duque Guzmán Femenino 42
117 Armenia-Calarcá Daniel Gutiérrez Arias Masculino 84
118 Armenia-Calarcá Yessica Lorena Céspedes Rondon Femenino 34
119 Popayán Carlos Ernesto Rennella Campo Masculino 45
120 Cali Dey Levy Potosí Arango Masculino 35
121 Cali Carlos Andrés Cortés Palacios Masculino 45
122 Cali Omar Esquivel González Masculino 48
123 Cali N N V C Femenino 8
124 Cali Jeider Orlando Fomseca Gil Masculino 24
125 Cali Angie Lizeth Perlaza Estupiñan Femenino 25
126 Cali Mariano Cadena Quiñones Masculino 43
127 Cali Ana Gabriela Aguirre García Femenino 20
128 Cali Jaime Bonilla Victoria Masculino 55
129 Cali Andrés Felipe Escobar González Masculino 22
130 Cali Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Masculino 28
131 Cali Ana Lucelly Adarbe Núñez Femenino 45
132 Cali María Patricia Vasquez Bautista Femenino 68
133 Cali Edwin Marino Rodriguez Victoria Masculino 56
134 Cali Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Femenino 64
135 Cali Miriam de Jesus Wilches de Palacio Femenino 81
136 Cali Laura Johanna Reyes Pinilla Femenino 28
137 Cali S T A M Femenino 10
138 Cali Rosa Matilde Rodriguez Calvache Femenino 78
139 Cali Carlos Modesto Olivo Jiménez Masculino 68
140 Cali Jhon Edwar Viedman Ceballos Masculino 29
141 Cali Francisney Mambuscay Benachi Masculino 45
142 Cali Gloria del Carmen Rosero Popayán Femenino 41
143 Cali Sofya Saavedra Caycedo Femenino 23
144 Cali Ana Beiba López Femenino 83
145 Cali John Harold Caicedo Banguera Masculino 43
146 Cali Mónica Lorena Mera Murillo Femenino 40
147 Cali Nelly Cecilia Meneses Obando Femenino 74
148 Cali Angela Julieth Muñoz Torres Femenino 36
149 Cali Germán Sarria Arboleda Masculino 66
150 Cali Fabio Arana Tobar Masculino 49
151 Cali Ofelia Giraldo Osorio Femenino 85
152 Cali Luz Dary Osorio Giraldo Femenino 63
153 Cali María Idaly Salazar Piedrahita Femenino 79
154 Cali Guillermo Atehortua González Masculino 78
155 Cali T A B Masculino 12
156 Cali Angie Giovanna Trujillo Sánchez Femenino 37
157 Cali María Leidy Scarpetta Ruiz Femenino 39
158 Cali Olga Borja Femenino 87
159 Cali Pedro Noe Chaguendo Concha Masculino 72
160 Cali David Steven Restrepo Moreno Masculino 25
161 Cali Lennin Dinay Ruiz Fernández Femenino 37
162 Cali Elsa Valencia Giraldo Femenino 84
163 Cali María Cristina Suárez Rendón Femenino 38
164 Cali S L R Femenino 1
165 Cali I S P S Masculino 12
166 Cali Yamileth Rojas Riascos Femenino 48
167 Cali Juan Francisco Barrios Joly Masculino 72
168 Cali Juan Guillermo Mosquera Masculino 19
169 Cali Karroll Paola Mora Pelaez Femenino 45
170 Cali E L M Masculino 16
171 Cali Julia Amelia Palta Paz Femenino 76
172 Cali Juan Pablo Arango García Masculino 24
173 Cali Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez Femenino 84
174 Cali Isabel Castillo de Contreras Femenino 94
175 Cali Miguel Enrique Abuchar Porras Masculino 73
176 Cali Patricia del Pilar Jiménez Burbano Femenino 60
177 Cali Angie Isabella Castaño Melo Femenino 20
178 Cali Yenci Lorena Delgado Restrepo Femenino 22
179 Cali Faisuly Rojas Foronda Femenino 50
180 Cali Ana Ludivia Bernal Arciniegas Femenino 58
181 Cali Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon Femenino 69
182 Cali Sandra Stella Duque Burgos Femenino 57
183 Cali Luz Nelly Guerrero Núñez Femenino 35
184 Cali A L M Femenino 13
185 Cali Angelica Álzate Orozco Femenino 42
186 Cali Alejandro Martínez Prado Masculino 55
187 Cali Xiomara Angelica Agredo Galvez Femenino 36
188 Cali Luis Emilio Contreras Castillo Masculino 66
189 Cali Elsa Ortiz Prieto Femenino 81
190 Cali Gloria Ines Zorrilla Gómez Femenino 61
191 Cali Doris Niño Vera Femenino 71
192 Cali Luz Angela Prado de Martínez Femenino 81
193 Cali Jhon Fleider Gómez Grajales Masculino 59
194 Cali Merzori Sánchez López Femenino 50
195 Cali Helda Nubia Aristizabal Aristizabal Femenino 58
196 Cali Ricardo López Arango Masculino 75
197 Cali Catherin López Saldarriaga Femenino 44
198 Cali V G R Femenino 7
199 Cali Amparo Jaramillo Eastman Femenino 73
200 Cali María del Rosario Caicedo Bravo Femenino 19
201 Cali Rosalba Montañez Arias Femenino 54
202 Cali Jairo Hernan Saavedra Cardona Masculino 62
203 Cali Nur Zuñiga de Gallego Femenino 70
204 Cali Dario Patiño Rivera Masculino 77
205 Cali Juan David Cano Pabon Masculino 31
206 Cali Blanca Victoria Caicedo López Femenino 61
207 Cali Jorge Enrique Pinchao Masculino 80
208 Cali Efren Caicedo López Masculino 65
209 Cali Luz Angela Martínez Ruiz Femenino 54
210 Cali Héctor Gallego Ocampo Masculino 83
211 Cali María Nelsida Hincapié Martínez Femenino 72
212 Cali Luz Aida Hincapié Martínez Femenino 64
213 Cali María del Socorro Hincapié Martínez Femenino 68
214 Cali L M F Femenino 10
215 Cali Juan Felipe Ramírez García Masculino 27
216 Cali Gloria Inés Jiménez Saa Femenino 85
217 Cali Kevin Andrés Cadavid Duque Masculino 33
218 Cali Jazmín Montoya Castaño Femenino 34
219 Cali Maria Adiela Osorio de Ramírez Femenino 76
220 Cali Esperanza Jiménez Saa Femenino 90
221 Cali María Isabel Jiménez Escarria Femenino 58
222 Cali Luis Eduardo García Vela Masculino 59
223 Cali María Tulia Vera Bocanegra Femenino 85
224 Cali Carlos Arturo Aponte Espinosa Masculino 71
225 Cali I G A Femenino 11
226 Cali Diego Alejandro García Cortés Masculino 27
227 Cali Cecilia Laguna Cruz Femenino 75
228 Cali Gustavo Arley López Giraldo Masculino 50
229 Cali Amparo Barona Jiménez Femenino 76
230 Cali Marta Erika Carrua Gómez Femenino 60
231 Cali Jaime Martínez Bolaños Masculino 62
232 Cali Miguel Ángel Valencia Muriel Masculino 75
233 Cali Claudia Mónica Trigreros Rojas Femenino 55
234 Cali Martha Rocío Rojas de Barbery Femenino 65
235 Cali Alejandra Vivas Jiménez Femenino 34
236 Cali Isabel Guasaquillo Chávez Femenino 66
237 Cali Isabella Saavedra Caycedo Femenino 20
238 Cali Rosa Esther Tello Ceballos Femenino 66
239 Cali M V J Masculino 10
240 Cali Amparo Rojas de Méndez Femenino 90
241 Cali J J V S Masculino 16
242 Cali Zulay Gregoria Olivo Gaviria Femenino 72
243 Cali Nidia Méndez Rojas Femenino 72
244 Cali María Stella Marín Serna Femenino 70
245 Cali Juan Esteban Vanegas Galeano Masculino 24
246 Cali Juan Carlos Aguirre Benitez Masculino 48
247 Cali Valentina Vanegas Galeano Femenino 29
248 Cali Siomara Hernández Duarte Femenino 62
249 Cali Nubia Esperanza Velasquez García Femenino 57
250 Buenaventura Carlos Alberto Rosero Pretel Masculino 55
251 Buenaventura Mabel Cristina Carvajal Posada Femenino 57
252 Buenaventura Martha Patricia Correa Grueso Femenino 50
253 Buenaventura Washington Segura Garcés Masculino 49
254 Buenaventura Guillermina Angulo Torres Femenino 46
255 Buenaventura Arnulfo Rojas Renteria Masculino 74
256 Buenaventura José Joaquin Rodriguez Galindo Masculino 76
257 Buenaventura D D A Femenino 16
258 Buenaventura Dilia Gongora Suican Femenino 66
259 Buga A R G Masculino 8
260 Buga Paola Andrea Quintero Daza Femenino 34
261 Buga J A M Q Masculino 6
262 Buga M J L T Femenino 6
263 Buga E B A Masculino 6
264 Buga Jesús Alfonso González Masculino 28
265 Sevilla Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz Femenino 81
266 Sevilla Aristóbulo Muñoz Restrepo Masculino 83
267 Sevilla Luz Meri Cartagena Hermira Femenino 53
268 Tuluá José Norberto Gómez Valencia Masculino 73
269 Tuluá Aliro Cardona Castillo Masculino 70
270 Roldanillo Juan Carlos García Castañeda Masculino 30
271 Roldanillo Omaira Ramírez de Salcedo Femenino 85
272 Roldanillo Magnolia García Lugo Femenino 57
273 Roldanillo Guillermo Baldion Masculino 78
274 Roldanillo Miguel Antonio Herrera Bueno Masculino 88
275 Roldanillo María Ludivia Giraldo Rubio Femenino 80
276 Santander de Quilichao L J C L Masculino 4 Meses
277 Quibdó Bibiana Buitrago Zuluaga Femenino 36
278 Quibdó Daniela Sánchez Morales Femenino 28
279 Quibdó Juan Antonio Galeano Restrepo Masculino 35
280 Quibdó Juan Camilo Moreno Sánchez Masculino 25
281 Quibdó John Ricardo Parra Blandon Masculino 46
282 Quibdó Yonny Rocío Salas Duque Femenino 42
283 Quibdó María Daniela Ruiz Hinestroza Femenino 35
284 Quibdó J M V V Masculino 5
285 Quibdó Keisy Lidsay Parra Sánchez Femenino 19
286 Quibdó Bertha Helena Roa Ramírez Femenino 38
287 Quibdó Horacio Antonio Mosquera Mena Masculino 72
288 Quibdó Luis Alberto Rivas Salguero Masculino 39
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