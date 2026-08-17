La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró que el barco hospital Benkos Biohó no estaba en condiciones de operar cuando ocurrió el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

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Según explicó, la embarcación no contaba con personal ni combustible, por lo que fue necesario destinar recursos para ponerla nuevamente en funcionamiento.

Vesga señaló que el buque había realizado su última misión el 14 de junio de 2026 y permanecía inactivo desde entonces.

Tras la emergencia, el Ministerio de Salud gestionó los recursos necesarios y recibió apoyo del Hospital Universitario del Valle (HUV), que envió profesionales para completar el equipo requerido. Este proceso tomó aproximadamente tres días.

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El expresidente Gustavo Petro y sectores del petrismo cuestionaron al nuevo Gobierno por no utilizar el barco durante la emergencia, recordando que la embarcación había sido anunciada durante su administración.

Petro reclamó que no se pusiera en operación el buque hospital para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó durante su visita a Buenaventura que el barco “estaba parado” y destacó la gestión de la ministra Vesga para reactivarlo.

El mandatario aseguró que el buque comenzó a operar nuevamente el 14 de agosto con apoyo del Gobierno y del Hospital Universitario del Valle.

Vesga pidió dejar de lado las disputas políticas y aprovechar la capacidad del buque para atender a las comunidades afectadas.

La ministra sostuvo que la embarcación pertenece a todos los colombianos y llamó a “despolitizar” el sistema de salud para concentrar los esfuerzos en ayudar a las víctimas del terremoto.

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